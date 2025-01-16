Ученые выяснили, какой из полов готов больше вкладываться в отношения

Международная команда ученых выяснила, что мужчины чаще, чем женщины, проявляют склонность к "ловушке невозвратных затрат" под воздействием романтических мотивов. Под этим термином понимается иррациональная склонность продолжать вкладывать усилия, время или деньги в то, что уже не приносит выгоды. Например, человек может продолжать смотреть фильм, который ему не нравится, лишь потому, что уже потратил час на его просмотр. Работа опубликована в журнале Journal of Consumer Research (JCR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи провели серию из восьми экспериментов, в которых приняли участие более трех тысяч человек из разных стран. В ходе экспериментов участникам предлагалось принять решение, связанное с романтической или бытовой ситуацией. Например, они должны были выбрать: продолжать ли отношения с потенциальным партнером после того, как вложили в них время и подарки, или же найти более привлекательного нового партнера.

Результаты показали, что мужчины были более склонны материально вкладываться в отношения при отсутствии выгоды, чем женщины. В бытовых ситуациях разница между полами была менее выраженной, но под влиянием романтических сигналов мужчины также чаще проявляли склонность к сохранению уже не приносящих выгоды затрат.

Ученые выяснили, что романтические сигналы активируют у мужчин сосредоточенность на достижении цели. Это усиливает приверженность к уже сделанным инвестициям, даже если их продолжение нерационально. Исследователи предполагают, что в эволюционном контексте подобная настойчивость могла быть полезной. Для мужчин, которые традиционно занимались активным привлечением партнерш, продолжение инвестиций могло быть стратегией, демонстрирующей их надежность и способность обеспечивать ресурсы.

Исследование имеет важное значение для маркетинга. Например, романтические мотивы могут использоваться для укрепления приверженности мужчин к программам лояльности или продуктам с предоплатой. Однако авторы предостерегают, что подобные методы могут эксплуатировать психологические слабости, приводя к иррациональным финансовым решениям.