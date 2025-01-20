20 января 2025

20 января 2025 16:00

Врач указала на ускоряющие похудение вкусные продукты

Врач-терапевт XFIT Екатерина Ладыгина назвала несколько типов продуктов, которые помогут быстро избавиться от лишнего веса. На безопасные для здоровья и вместе с тем вкусные жиросжигатели она указала россиянам в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Для ускорения похудения Ладыгина посоветовала пить лимфодренажные коктейли, которые убирают отеки и излишнюю округлость форм. "На литр питьевой воды добавляется сок половины лимона. Туда же можно нарезать мяту, петрушку, огурец, имбирь или другие ингредиенты по вкусу", - рассказала врач. Аналогичный эффект, по ее словам, оказывают отвары из шиповника или брусники, травяные чаи, а также минеральные воды. Терапевт уточнила, что такие напитки особенно хорошо работают в сочетании с гимнастикой, массажами или баней. Однако при заболеваниях печени, почек, желудка и других патологиях внутренних органов их нельзя употреблять без консультации с врачом.

Вторым типом продуктов, ускоряющим похудение, Ладыгина назвала овощи и фрукты, обладающие способностью повышать кислотность и стимулировать желчеотток. К ним врач отнесла руколу, ананасы и грейпфруты. "Они улучшают пищеварение, делают его более качественным и снижают аппетит", - объяснила врач, добавив, что руколу можно есть постоянно при каждом приеме пищи, фрукты из списка - не чаще двух-трех раз в неделю.


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