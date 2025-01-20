20 января 2025

20 января 2025 14:17

Ученый рассказал, как метеочувствительным выжить зимой

Человеческий организм больше реагирует не на тепло и холод, а на перепады атмосферного давления. Наиболее остро реагируют на подобные явления метеочувствительные люди, рассказал "Газете.Ru" заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников, передает Day.Az.

"Человеческий организм синхронно в ответ на повышение артериального давления увеличивает давление сосудов, и, как следствие, увеличивается объем ликвора (спинномозговой жидкости). Артериальное давление повышается на фоне увеличения давления в атмосфере. Если давление в атмосфере снижается, то и человек реагирует на это аналогичным образом", - объяснил он.

Поэтому зимой на похолодание организм обычно отвечает повышением артериального давления (а у гипертоников - гипертоническими кризами).

"На потепление организм метеочувствительных людей реагирует мигренями и понижением давления. При снижении атмосферного давления не сразу перестраиваются физиологические механизмы, поэтому, например, может продолжаться вырабатываться избыток ликвора, который приводит к головной боли", - сказал эксперт.

Гипертоническая болезнь лечится медикаментозно и немедикаментозно. При этом необходимо уменьшить потребление кофе, чая и соленых продуктов. Соответственно, гипотоникам, которые склонны к мигреням, рекомендуется поддержать тонус сосудов мозга и выработку мозговой жидкости кофе, крепким чаем. В некоторых случаях могут помочь соленые продукты.

"Если человек проживает в холодном климате и много времени проводит на холоде, необходимо увеличение калоража пищи. Рекомендуется употребление жиров животного происхождения: сливочного масла, сала и витаминов", - резюмировал он.


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