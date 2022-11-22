22 ноября 2022

22 ноября 2022 18:06

У каждой настоящей принцессы есть платье Chanel - Шарлотта Казираги показала свое любимое

Когда в Chanel "с пеленок", то и самые важные даты в жизни королевства отмечаешь с любимым французским брендом

Пожалуй, ни одна другая королевская семья в Европе так тесно не связана с брендом Chanel, как княжеский двор Монако. Сама великая Мадмуазель проводила здесь каждое лето, Карл Лагерфельд водил тесную дружбу с принцессой Каролиной и с детства нянчился с ее дочерью Шарлоттой. Неофициально очаровательная венценосная особа была амбассадором Chanel с пеленок, официально - с 2020 года.

У каждой настоящей принцессы есть платье Chanel - Шарлотта Казираги показала свое любимое

Вот и на очередном важном мероприятии - гала-вечере в честь Национального дня Монако (такой своеобразный День рождения для княжества), который отмечали 19 ноября, - представительница аристократичного рода Казираги продемонстрировала новое творение бренда. Бок о бок с другими членами монаршей семьи (в том числе своим мужем Дмитрием Рассамом и очаровательными двумя детьми) она продемонстрировала "новую формулу элегантности": твидовое платье Chanel из коллекции pre-fall 2022. По сезону и по протоколу. На подиуме его дополнял кардиган, от которого Шарлотта отказалась, обнажив изящную линию плеч. 

У каждой настоящей принцессы есть платье Chanel - Шарлотта Казираги показала свое любимое

У каждой настоящей принцессы есть платье Chanel - Шарлотта Казираги показала свое любимое

Что происходит в жизни Шарлотты Казираги помимо сотрудничества с Chanel? Писательница и философ решила использовать свое влияние для поддержки женщин в литературе. В Париже предприимчивая аристократка регулярно устраивает литературные встречи, книжные клубы, на которых популярно рассказывает о величии философа Анны Дюфурмантель, Вирджинии Вулф, Сидони-Габриэль Колетт или Лу Андреас-Саломе.

"Я буду чаще встречаться с женщинами-авторами, которые только начали писать свои романы, и призываю других талантливых молодых женщин принять участие в этом творческом процессе", - заявила Шарлотта в одном из недавних интервью. Кроме того, совместно с друзьями из Chanel Казираги запустила собственные подкасты Rendez-vous littéraires rue Cambon. Каждый месяц, начиная с весны 2022 года, выходит новый эпизод, записанный на французском и английском языках о новых именах в женской литературе.

elle.ru


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