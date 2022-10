Как транжира Кэрри Брэдшоу стала адептом осознанного потребления

Сумка Fendi Baguette и лодочки Manolo Blahnik - с какими еще вещами из прошлого Брэдшоу не готова расстаться.

Сериал "Секс в большом городе" впервые вышел на экраны 6 июня 1998 года. Шоу про четырех подруг покорило зрителей не только абсолютно новым уровнем откровенности, но и образами главных героинь. Особенно Кэрри Брэдшоу. Журналистка из Нью-Йорка задавала один тренд за другим. Стоило Кэрри появиться в новых туфлях или с новой сумочкой - за ними тут же выстраивалась очередь в прямом смысле этого слова. Своей невероятной популярностью Fendi Baguette и лодочки Manolo Blahnik Hangisi обязаны именно ей.

В прошлом году стартовали съемки продолжения культового сериала, который сменил свое название на And Just Like That... ("И просто так..."). Теперь команда приступила ко второму сезону проекта. Поклонники, как и всегда, с особым трепетом разглядывают образы любимых героинь, которые просачиваются в СМИ.

В "И просто так..." на смену художнице по костюмам оригинальной версии Патриции Филд пришла ее помощница и подруга Молли Роджерс. Патриция занята в проекте "Эмили в Париже", но Молли была с ней рука об руку на протяжении всех сезонов и двух полнометражных фильмов. Возможно, именно поэтому ей с такой легкостью удается вписывать вещи Кэрри из прошлого в новые реалии. Судите сами.

Гладиаторы Dior

Босоножки Dior Extreme Gladiator присутствуют в гардеробной Кэрри сразу в нескольких оттенках. Любимую пару она даже надевала на ту самую несостоявшуюся свадьбу с мистером Бигом. Да и вообще гладиаторы довольно часто мелькали в первом полнометражном фильме "Секс в большом городе".

В продолжении "И просто так..." Кэрри вновь надела босоножки Dior - на этот раз с комбинезоном и носками. Кто бы помог подумать, что Кэрри, которая, по ее собственным словам, тратила на туфли около 40 000 долларов, окажется адептом осознанного потребления?

Платье Versace

Многие помнят пышное платье Versace, которое Кэрри примерила в Париже, куда отправилась вместе со своим русским бойфрендом в исполнении Михаила Барышникова. И если с Александром Петровским Брэдшоу в итоге попрощалась, то сказать "пока" платью стоимостью 80 000 долларов она не смогла. Оно хранилось в закромах гардеробной Кэрри, а в "И просто так..." журналистка решила надеть его вновь.

Ремень Streets Ahead

Ремень с шипами Кэрри выгуливала еще в 2008 году. Именно он был на Брэдшоу, когда они вместе с Мирандой отправились покупать ей костюм на Хэллоуин. Тогда модница надела его поверх пальто. Сейчас Кэрри предпочитает носить ремень Streets Ahead поверх платья-рубашки Carolina Herrera.

Сумка Fendi

Сумка Fendi Baguette - пожалуй, самая узнаваемая вещь в нашем списке. В этом году итальянский Дом отметил 25-летие модели большим показом, который закрывала Линда Евангелиста. Сара Джессика Паркер, конечно, следила за дефиле из первого ряда. Всего бы этого не было, если бы не сериал. В одной из серий на просьбу грабителя отдать сумочку, Кэрри произносит сакраментальное: "Это багет". После этого модель стала одной из самых желанных в мире.

Так что неудивительно, что Брэдшоу все еще носит любимый фиолетовый "багет", расшитый крупными пайетками. Совместно с Сарой Джессикой Паркер бренд даже выпустил капсульную коллекцию.

Брошь

В третьем сезоне Кэрри прикрепила к шубе гигантскую брошь в форме розы. Прошло много лет - и мы вновь увидели тот самый цветок на лацкане белого жакета. В нем Брэдшоу появилась на концерте Лили в первом сезоне "И просто так...". Также на ней были лодочки Manolo Blahnik Hangisi, но про них - отдельно.

В брошь вплели металлизированные нити ламе золотистого оттенка, поэтому аксессуар слегка мерцает во время движения.

Туфли Manolo Blahnik

Синие атласные лодочки Manolo Blahnik также прочно ассоциируются со стилем Кэрри, как и сумка Fendi Baguette. Более того, когда мистер Биг сделал своей возлюбленной предложение, вместо кольца на палец он надел на ее ножку лодочки Manolo.

