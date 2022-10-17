Кудрявый метод: как правильно ухаживать за вьющимися волосами

"У меня вьющиеся волосы", - я как будто бы отказывалась признаться себе в этом на протяжении многих лет: никогда раньше не использовала специальных средств по уходу за кудрями, ежедневно вытягивала волосы с помощью фена и брашинга, и лишь по выходным оставляла пряди в покое, давая им возможность высохнуть естественным путем. В последнее время я начала замечать, что в дни, когда влажность воздуха повышена, пряди превращаются в упругие завитки и не поддаются никакой укладке.

И вот когда выпрямление волос утомило меня окончательно, я узнала о "кудрявом методе". Выбрав несколько бьюти-средств с пометкой "curl". решила попробовать новый для меня уход. Для чистоты эксперимента шампуни и кондиционеры были собраны от разных марок.

ЧТО ТАКОЕ "КУДРЯВЫЙ МЕТОД"?

"Curly Girl Method" ("кудрявый метод") - система ухода за вьющимися волосами, придуманная известным звездным стилистом Лоррэн Месси, автором бестселлера "Кудрявые волосы. Прическа, стрижка, уход". По словам Месси, вьющиеся волосы склонны к сухости и ломкости из-за своей неровной структуры, поэтому они особенно нуждаются в глубоком увлажнении и питании. Об этом ее книга: в ней эксперт подробно описывает особенности бьюти-рутины ухода за кудряшками, которая позволяет поддерживать вьющиеся волосы в отличном состоянии, делает здоровыми и красивыми.

Метод Лоррэн предполагает отказ от фена и других стайлеров для укладки волос, но настаивает на использовании: бессульфатных шампуня, кондиционера, бальзама, а также расчески с редкими зубьями и мягкого полотенца из микрофибры.

ШАГ 1: МЫТЬЕ ГОЛОВЫ

Любая система ухода за волосами начинается с очищения кожи головы: так что сперва шампунь, а уже потом кондиционер. Последний распределяйте аккуратно, по всей длине волос. Вообще, кондиционеру в "кудрявом методе" отводится чуть ли не главная роль: обильно нанесите его на пряди, затем расчешите волосы, аккуратно смойте средство.

Важно! Во время мытья стараться не повреждать структуру локонов, а, напротив, слегка формировать завитки руками.

Наберите в ладони немного воды, слегка прижмите локоны к голове и аккуратно смойте кондиционер. Если промыть волосы полностью не удастся - не страшно, в "кудрявом методе" это даже приветствуется.

ШАГ 2: СУШКА ВОЛОС

После мытья головы аккуратно просушите волосы полотенцем из микрофибры или мягкого хлопка, главное, чтобы не махровым!

Легкими сжимающими движениями подсушите локоны, но ни в коем случае не вытягивайте их, не закручивайте и не трите. Можно следовать технике "плоппинга": сложить волосы гармошкой и завернуть в полотенце на 10 минут. Так завитки не потеряют форму, удержат всю необходимую влагу внутри.

Сушить волосы следует только естественным способом или при помощи диффузора.

Мое главное открытие после эксперимента с "кудрявым методом", спустя месяц тестирования различных средств по уходу за волосами: шампунь нужен исключительно для очищения кожи головы и ни для чего кроме. Он не влияет на структуру волос. Что действительно важно, так это кондиционер и несмываемый бальзам - друзья для кудряшек. Они должны не склеивать волосы, а текстурировать и формировать завитки. Чтобы получить желаемые кудри, лучше отказаться от стайлеров для укладки, выбрать правильное полотенце и расческу.

OLLIN PROFESSIONAL

Шампунь CURL мне понравился: он отлично пенится, промывает кожу головы, не сушит и не утяжеляет волосы. Бальзам тоже отличный: после него волосы мягкие, легко расчесываются. Однако, если верить описанию, при регулярном использовании средства формируются естественные кудри. С моими волосами кудрей не случилось: волны не сформировались, часть волос даже распрямилась, местами пряди вообще легли хаотично. Думаю, эти средства отлично подойдут девушкам с прямыми волосами или тем, кто часто выпрямляет природные кудри.

WELLA PROFESSIONAL

Шампунь мне понравился: хорошо пенится, волосы после него послушные, не путаются. NUTRICURLS я тестировала без кондиционера и несмываемого бальзама после, поэтому завитки формировались плохо, распрямлялись. Но я бы все равно дала шампуню еще один шанс, ведь главное правило в уходе за кудрявыми волосами - не забывать использовать кондиционер и несмываемый уход - я все-таки нарушила.

SYSTEM PROFESSIONAL

Крем Curl Definer можно использовать и после мытья волос, на влажные пряди, и просто так - на сухие. Он довольно липкий, мне приходилось сначала растирать его между ладонями, а потом прижимать пряди к голове, распределяя средство по всей длине, формируя завитки - слишком много усилий. Флюид отлично справляется с поставленной задачей - придавать эластичности локонам, но я приспособила его немного иначе: наносила немного средства на сухие волосы, чтобы дать возможность им оформиться, завиться естественным путем. Учтите, если нанести слишком много крема на волосы, они склеятся. Я не буду рисковать, для меня Curl Definer - бьюти-новинка, не фаворит. Если вам нравятся укладки с эффектом влажных волос, структурированные пряди - протестируйте крем обязательно.

YVES ROCHER

Мягко ухаживает за волосами, делает их блестящими и послушными. Но желаемого "вьющегося" эффекта я все-таки не заметила: кондиционер не формирует четкие локоны, не усиливает завиток. В целом, Boucles Curls можно просто использовать в качестве базового ухода за волосами в паре с шампунем, чтобы усилить положительный эффект.

MATRIX

Два средства, которые полностью оправдали мои ожидания. Гель и лосьон MATRIX Curl Please - несмываемые средства для вьющихся волос, которые идеально создают четко очерченные локоны. Я наносила их на влажные волосы, формировала кудри руками, затем подсушивала их естественным путем/с помощью диффузора и на выходе получала упругие и красивые завитки. Для себя нашла еще один большой плюс в средствах - способность не склеивать адски волосы и при этом оставлять их чистыми, гладкими. По эффективности, на мой взгляд, оба продукта равнозначны, поэтому при покупке ориентируйтесь исключительно на личные предпочтения: если гелевая текстура кажется вам приятнее - берите гель, если жидкая, кремовая - лосьон. Я остановилась на последнем.

REDKEN

Еще одно отличное и рабочее средство для волнистых волос - несмываемая сыворотка Redken. На вид и по текстуре - обычный бальзам: наносить можно как на влажные, так и на сухие волосы. Curvaceous круто текстурирует локоны: этим сыворотка мне больше всего и запомнилась. Все благодаря кристаллам сахара в составе, которые часто производители добавляют еще в текстурирующие спреи. Результат: кудри получаются очерченными и четкими, не склеиваются. А кроме того, если сыворотку нанести повторно уже на сухие волосы, то можно слегка освежить и подправить форму завитков.

elle.ru