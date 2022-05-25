Гид по нанесению подводки: 5 важных советов

Когда дело доходит до использования подводки, многие из нас не знают меры. Результат - визуально суженные, да еще и заплаканные глаза, не говоря о потекшей туши. Если вы не ищите способа кого-нибудь разжалобить подобным приемом, то читайте, каких ошибок стоит избегать при нанесении этого средства.

С каждым новым сезоном стрелки на веках моделей становятся все более причудливыми. Как будто визажисты даже не сомневаются, что любая из нас сможет запросто последовать их примеру, украсив свои глаза необыкновенными узорами. Хотелось бы, но, к сожалению, уверенно обращаться с подводкой могут далеко не все. Что мешает освоить это искусство и ежедневно демонстрировать стильный мейкап? Банальные ошибки, которые встречаются сплошь и рядом! И вот пять самых распространенных из них:

Ошибка № 1: активная подводка нижнего века

Нередко толстая черная линия на нижнем веке утяжеляет взгляд и акцентирует синяки под глазами. Это не значит, что от макияжа нижнего века придется полностью отказаться, просто замените черную подводку на подводку более светлого оттенка.

Другой выход - используйте для макияжа нижнего века вместо подводки для глаз обычные рассыпчатые тени.

Ошибка № 2: смазанная подводка

Дождь или снег, и спустя пару часов подводка выглядит размазанной, ее линия теряет четкость, и макияж становится неопрятным. Такой образ больше говорит о бурно проведенном накануне времени, чем о вашем умении делать макияж.

Самый эффективный способ продлить "срок годности" макияжа глаз - нанести на подводку небольшое количество теней или чуть-чуть прозрачной рассыпчатой пудры.

Ошибка № 3: неаккуратные линии

Чтобы научиться рисовать идеальные ровные линии, требуется ювелирная точность. Если у вас не набита рука или совсем нет опыта в нанесении подводки, лучше вообще обойтись без нее, чем идти на свидание или деловую встречу с неровной линией или стрелками разной длины или толщины. Здесь важна в первую очередь аккуратность. Потренируйтесь дома, и у вас все получится.

Самое простое решение - расставьте точки вдоль основания ресниц, а затем соедините их прямой линией.

Ошибка № 4: подводка во внутренних уголках глаз

Не наносите подводку во внутренние уголки глаз, линия должна начинаться от внешнего уголка и "исчезать", приближаясь к внутреннему. Запомните такая ошибка приведет к тому, что глаза начнут слезиться, выглядеть уставшими и визуально меньше, чем есть на самом деле.

Лучше нанесите немного светлых перламутровых теней с легкой текстурой во внутренние уголки глаз - они сделают ваш взгляд более открытым и выразительным.

Ошибка № 5: тушь перед подводкой

Всегда наносите тушь в последнюю очередь. Вам будет гораздо проще наносить подводку на еще не подкрашенные ресницы. К тому же, когда подводка уже на глазах, вы сможете правильно оценить, сколько слоев туши необходимо.

Не стоит думать, что чем больше слоев туши вы нанесете, тем лучше будет результат.

Напротив, переборщив со средством, вместо длинных ресниц вы получите слипшиеся "паучьи лапки".

Woman.ru