7 цветов, которые визуально нас молодят

Рассказываем, какие оттенки сделают свежее.

Цвета в одежде способны не только подчеркивать достоинства и недостатки фигуры, но и визуально прибавлять возраст. Или, наоборот, омолаживать.

Существует простое правило: чтобы не подчеркивать морщины и недостатки, тона около лица должны быть светлее и спокойнее (но иногда бывают и исключения). При этом важно также учитывать оттенок волос.

Нежно-розовый (пудровый)

Этот оттенок ассоциируется с нежностью, хрупкими цветочными бутонами, летним рассветом. Стилисты уверены, что он придает женщине утонченность, визуально делает ее юной и приятно освежает внешность. Такой цвет одежды особенно подойдет обладательницам платиновых, русых, пепельных, пшеничных и светло-рыжих волос.

Светло-бирюзовый (мятный)

Прекрасный мятный тон как бы подсвечивает кожу изнутри, делая вас моложе и ярче, а фигуру - стройнее.

Этот цвет можно сочетать с вещами белого, бежевого, холодно-розового, серого цветов. Такой мягкий оттенок эффектно смотрится как на обладательницах смуглой кожи и темных локонов, так и на блондинках.

Бежевый (светло-песочный)

Кажется, самый простой способ добавить молодости и элегантности - выбрать одежду благородного бежевого цвета. Все близкие оттенки - светло-песочный, миндальный, карамельный, кофе с молоком - тоже подойдут.

В сочетаниях с белым, нежно-голубым, серым, оливковым он подчеркнет красоту темных волос и не сделает акцент на недостатках кожи.

Сиреневый (лавандовый)

Для создания образа юной и элегантной леди подойдет и мягкий лавандовый цвет, который неизменно ассоциируется с нежностью и легкостью. Он может визуально сделать вещи дороже.

Сиреневый хорошо сочетается с белым, молочным, бежевым и желтым тонами. Особенно выигрышно смотрится на обладательницах светлых волос - пшеничных, пепельных, русых, светло-рыжих.

Серый

Казалось бы, как такой невзрачный и спокойный цвет, как серый, может омолаживать? Очень просто: благородные серые оттенки освежают внешность, подчеркивают румянец, делают золотистым русый цвет волос.

Серый - очень практичный цвет. Он прекрасно сочетается с любыми тонами, уютно смотрится в повседневных нарядах и нежно - в романтичных вечерних. Серебристые и жемчужные украшения в тандеме с серыми вещами придадут образу особый шарм.

Белый

Этот цвет - самый торжественный, сияющий и ослепительный. Даже очень бледная кожа будет смотреться на фоне белоснежной одежды отдохнувшей, без признаков усталости и увядания (чего не скажешь о его полной противоположности - черном цвете, поглощающем любой свет и нисколько не способствующем зрительному омоложению кожи).

Особенно дорогим и грациозным образ сделает полностью белый комплект одежды (total white). Кстати, белоснежный оттенок будет очень кстати в случае строгого дресс-кода в офисе.

Красный

Значительно выбивается из нашей спокойной подборки: он не пастельный, не мягкий, а напротив, яркий и очень страстный. Но тоже эффектный.

У многих красный ассоциируется с бурной молодостью, энергией, пылкими эмоциями, пламенем и любовью. В глазах окружающих даже самое простое красное платье сделает свою обладательницу очень чувственной и кокетливой. Красный хорошо сочетается с белым, кремовым, карамельным, оливковым и лимонным.

Этот король цветов подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Кареглазые шатенки и вовсе сияют в красном - он придает их коже такой оттенок, словно они провели пару недель на морском курорте.

Lady.mail.ru