25 января 2022
Показ Chanel в Париже открыла княжна Монако верхом на коне

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Показ Chanel в Париже открыла княжна Монако верхом на коне
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25 января 2022 19:30

Показ Chanel в Париже открыла княжна Монако верхом на коне

Княжна Монако Шарлотта Казираги приняла участие в показе Chanel в рамках Недели высокой моды в Париже. Как сообщает Daily Mail, она открыла дефиле верхом на коне, одетая в черный твидовый костюм, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Старшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской кинозвезды Грейс Келли, 35-летняя Шарлотта Казираги была объявлена амбассадором дома Chanel в декабре 2020 года. Ее мать была другом и музой прежнего креативного директора дома Карла Лагерфельда, скончавшегося в 2019 году. Сама Шарлотта Казираги еще в подростковом возрасте занимала места в первых рядах на показах Chanel.

Известно, что Шарлотта Казираги увлекается конным спортом.

В этом году, отмечает Daily Mail, на шоу Chanel не хватало звезд первой величины. На показе были замечены лишь главный редактор американского Vogue Анна Винтур, актриса Марго Робби и певец Фаррелл Уильямс.

Супермодели Джиджи Хадид и Кайя Гербер, традиционно участвующие в шоу модного дома, в этот раз отсутствовали.


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