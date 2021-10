Под лаской плюшевого пледа: какие ароматы согреют в ненастье - Выбираем самые уютные парфюмы на осень

Традиционно в прохладу люди чаще носят более тяжелые ароматы, с густыми и плотными нотами. Интересно, но с точки зрения раскрытия такие духи больше подходят для лета: тяжелые молекулы в жаре показывают разнообразие своих оттенков. Но культура ношения духов уже сложилась, и она такая, какая есть.

Восприятие тепла или прохлады запаха - сугубо индивидуальное. Поэтому, выбирая ароматы на холодное время года, ориентироваться нужно не на рекламный посыл "горячая новинка осени не даст вам замерзнуть", а на свои собственные ощущения. И все же есть ноты, которые большинством людей считываются как теплые и согревающие. О каких именно идет речь?

В прохладное время традиционно становятся популярны "горячие" специи: имбирь, кардамон, перец, корица. Почему эти ноты ассоциируются с теплом? При употреблении в пищу они вызывают легкое жжение, усиливают микроциркуляцию крови и, как следствие, оказывают согревающий эффект. Количество специй в ароматах может быть разным. Например, Arabie от Serge Lutens - это целый букет специй, горячий воздух арабского рынка, густой от запахов пряностей, фруктов, сухофруктов и трав. А вот более лаконичным прочтением специевой темы станет Anice от Etro - он идеален для тех, кому нравятся необычные ноты самбуки и лакрицы в духах. Яркий аромат аниса с ванильно-амбровой базой гарантированно поднимет настроение.

Одеваемся в кожу

Осенью хочется завернуться в теплый плед или накинуть куртку. Ароматы замши и кожи ассоциативно создадут ауру тепла. Ноты кожи - целый парфюмерный класс, где каждый найдет свое любимое звучание. Например, нежная испанская кожа с цветами или брутальная плотная кожа с дымными или древесными нотами.

Кстати, аккорд "кожа плюс специи" считается классическим зимним сочетанием. Один из знаменитых кожаных шипров - Bandit от Robert Piguet - выпускается с 1944 года и до сих пор звучит великолепно за счет тяжелого сочетания шипровых нот, цветов и кожи. Более современный кожаный невесомый аромат - Hermessence Cuir d'Ange от Hermès: прозрачная замша, мускус и гелиотроп, мягкий, ласковый парфюм на осень.

Бальзам на сердце

К теплым нотам также можно отнести плотные амбровые аккорды, с оттенками перуанского бальзама и лабданума. Классический пример ароматов этой группы - Myrrhe Impériale, Giorgio Armani, в котором мирра, бензоин, ваниль, амбра и шафран.

Кстати, бальзамические ароматы редко делятся на мужские или женские. Они создают настроение, мягкий обволакивающий кокон, который в осеннюю погоду красиво звучит и на мужской, и на женской коже.

Выпьем за любовь

Согревающий эффект иногда имеют и алкогольные ароматы. Например, в работе House of Lion, посвященной дому Ланнистеров из сериала "Игра престолов", есть ноты красного вина, замши, амбры и грейпфрута. Неслучайно под осень популярный бренд Kilian выпустил духи Angel's Share, обыгрывающие благородный коньяк.

Потянуло на сладенькое

Сладкая гурманика - еще одно направление, которое особенно хорошо продается в холодное время года. Солнца не хватает, так и хочется поднять себе настроение вкусным десертом. На парфюмерных предпочтениях это тоже сказывается.

Ваниль, практически во всех видах, шоколадные аккорды, жженый сахар, всевозможные парфюмерные воплощения конфет и печенья отлично заходят осенью и зимой. Метро начинает пахнуть давно полюбившимся всем Intense Café от Montale, This is Her от Zadig & Voltaire и им подобными; на парфюмерных выставках и маркетах особым спросом начинают пользоваться "вкусненькие духи".

Аромат La Dompteuse Encagee, Serge Lutens, - это "послание в бутылке". Плюмерия, иланг-иланг и миндаль гармонично сочетаются на коже, и яркое звучание этой цветочной симфонии делает ее символом надежды. Этот аромат звучит как призыв вырваться на свободу и вернуть себе индивидуальность. Новинка эксклюзивно представлена в магазинах Sephora. Цена: 19 450 рублей.

Кстати, сладкие цветы и медовые ноты часто на холоде утрачивают приторность и показывают всю свою красоту, так что у поклонниц цветочных ароматов есть возможность разносить и полюбить то, что летом казалось слишком громким и навязчивым.

А вообще осень - отличное время года для погружения в мир парфюмерии. Уже не жара, еще не мороз - самое время знакомиться с новыми ароматами, тестировать то, на что не хватало смелости, наслаждаться игрой оттенков и запахов, которые меняются в зависимости от погоды.

