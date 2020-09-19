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19 сентября 2020 10:24

Какие кроссовки выбирают модели? - ФОТО

В Баку стало прохладнее и теперь самое время насладиться прогулками по городу в стильных и удобных кроссовках. Кто, как не модели, знают о самых стильных и комфортных кроссовках. Эти девушки в течение дня должны обойти несколько кастингов, посетить репетиции показов и подготовиться к фотосъемкам, а значит, каблукам тут не место.

Однако кроссовки - не помеха для создания женственного образа, спортивная обувь уже давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Lady.Day.Az собрал самые стильные образы моделей в кроссовках.

Белые

  

Массивные

  

  

Кеды

  

  


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