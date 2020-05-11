Желтый цвет - Как модницы носят самый яркий тренд сезона? - ФОТО

@maralafontan

Желтый цвет ассоциируется с лимонами, солнцем и беззаботными летними прогулками. И пусть пока из всего перечисленного в нашем распоряжении есть только цитрусовые, мы стараемся думать в позитивном ключе и добавляем главный цвет китайских императоров в свой гардероб.

Инстаграм-хроника подтверждает - этой весной улицы города должны были окраситься во все оттенки желтого, но из-за сложившейся ситуации яркие вещи сыграли другую роль, став главными союзниками в борьбе за хорошее настроение. Психологи подтверждают: именно солнечная палитра эффективнее всего помогает бороться с хандрой. Модницы этот прием, кажется, приняли на ура и регулярно делятся в соцсетях снимками в желтых платьях, топах и жакетах.

@wethepeoplestyle

Вопреки стереотипам, желтый идет не только брюнеткам, но и блондинкам - нужно лишь правильно подобрать оттенок. Пример берите со скандинавского блогера Эмили Синдлев и французской звезды стритстайла Камиль Шарьер.

@emilisindlev

@camillecharriere

Желтый цвет - легкомысленный и нарядный одновременно. Так что он отлично подойдет для первых прогулок после окончания карантина.

@maralafontan

@leoniehanne

@thora_valdimars

@carodaur

Главным мастхэвом сезона мы называем желтый топ с пышными рукавами. Тот случай, когда цветочная тематика раскрывается без узоров в виде ромашек, роз и других героев флористики.

@iamhearte

Самый простой способ добавить желтый в гардероб - это купить аксессуары солнечного цвета. Такими яркими вкраплениями могут быть сумки, обувь, шейные платки или актуальные в этом сезоне банданы.

@lucywilliams02

@leoniehanne

@emilisindlev

@handinfire

Glamour.ru