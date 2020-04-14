Джаред Лето выпустил мерч в поддержку медработников - ФОТО

Джаред Лето выпустил мерч, все средства от продажи которого будут направлены в благотворительную организацию Global Giving, которая помогает медицинским работникам и всем, кто сейчас занимается лечением больных. Кроме того, фонд обеспечивает предметами первой необходимости пожилых людей, которые находятся в городах со строгим карантинным режимом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вazaar.ru, коллекция ярких футболок и худи (в том числе со слоганом Wash Your F#%king Hands) уже представлена на официальном сайте группы 30 Seconds to Mars. Единственный нюанс - заказ будет доставлен в течение 4−6 недель.