14 апреля 2020

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14 апреля 2020 10:01

Джаред Лето выпустил мерч в поддержку медработников - ФОТО

Джаред Лето выпустил мерч, все средства от продажи которого будут направлены в благотворительную организацию Global Giving, которая помогает медицинским работникам и всем, кто сейчас занимается лечением больных. Кроме того, фонд обеспечивает предметами первой необходимости пожилых людей, которые находятся в городах со строгим карантинным режимом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вazaar.ru, коллекция ярких футболок и худи (в том числе со слоганом Wash Your F#%king Hands) уже представлена на официальном сайте группы 30 Seconds to Mars. Единственный нюанс - заказ будет доставлен в течение 4−6 недель.


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