Как героини стритстайла носят цветочный принт этой весной? - ФОТО

В этом году мы переживаем, пожалуй, самую необычную весну в нашей жизни. Из-за пандемии коронавируса многие уже находятся на карантине и сводят к минимуму любые выходы из дома. Несмотря на происходящие события, каждому из нас нужны позитивные эмоции и возможность отвлечься от главных новостей и статистики.

В сложившейся ситуации эксперты советуют не отказываться от привычных ритуалов. Например, если каждую весну вы с удовольствием переодеваетесь в наряды насыщенных оттенков или примеряете платья с цветочным узором, делайте это и сейчас. Находясь дома, вы можете разобрать прошлогодний гардероб, найти в нем пару-тройку вещей с ромашками/лилиями/розами и придумать яркий образ. А после поделиться фотографиями наряда с друзьями в Instagram. Не нашли подходящее платье? Вы можете заказать понравившуюся модель в интернете - онлайн-шопинг пока еще никто не отменял.

Для вдохновения мы собрали для вас цветочные образы активисток стритстайла с последних Недель моды.

Glamour.ru