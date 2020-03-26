26 марта 2020

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Как героини стритстайла носят цветочный принт этой весной? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

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Как героини стритстайла носят цветочный принт этой весной? - ФОТО
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26 марта 2020 16:00

Как героини стритстайла носят цветочный принт этой весной? - ФОТО

В этом году мы переживаем, пожалуй, самую необычную весну в нашей жизни. Из-за пандемии коронавируса многие уже находятся на карантине и сводят к минимуму любые выходы из дома. Несмотря на происходящие события, каждому из нас нужны позитивные эмоции и возможность отвлечься от главных новостей и статистики.

В сложившейся ситуации эксперты советуют не отказываться от привычных ритуалов. Например, если каждую весну вы с удовольствием переодеваетесь в наряды насыщенных оттенков или примеряете платья с цветочным узором, делайте это и сейчас. Находясь дома, вы можете разобрать прошлогодний гардероб, найти в нем пару-тройку вещей с ромашками/лилиями/розами и придумать яркий образ. А после поделиться фотографиями наряда с друзьями в Instagram. Не нашли подходящее платье? Вы можете заказать понравившуюся модель в интернете - онлайн-шопинг пока еще никто не отменял.

Для вдохновения мы собрали для вас цветочные образы активисток стритстайла с последних Недель моды.

Glamour.ru


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