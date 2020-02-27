Коллекция Giorgio Armani, на показ которой никого не позвали из-за коронавируса - ФОТО

Новый показ Джорджо Армани привлек внимание, даже еще не начавшись. Потому что все приглашения, разосланные ранее, отозвали, и шоу прошло без зрителей. Эта мера - попытка Армани обезопасить гостей Миланской недели моды в разгар эпидемии коронавируса, избежать его распространения. И это далеко не первый раз, когда новая болезнь влияет на индустрию моды. Еще раньше Chanel отложили показ Métiers d'Art, который должен был пройти в Пекине, ряд китайских брендов отменили свои показы в Париже. О падениях продаж люксовых брендов говорить даже не будем.

На самом деле сложно сказать, как же именно решение сделать показ закрытым, при этом все равно проведя его, может помочь в борьбе с распространением коронавируса. Притом что он в итоге все равно прошел, для работы над ним были собраны модели, визажисты и фотографы - шутка ли, подготовить и отснять 80 с лишним выходов! Но, в любом случае, сегодня не об этом.

Сама коллекция вышла в лучших традициях Джорджо Армани: снова с брючными костюмами в фокусе, вечными узкими жакетами в компании с широкими укороченными брюками, графичными принтами, бархатом и атласом. "Электрического синего", который так любит мэтр итальянской моды, на этот раз на подиуме совсем не было. Вместо него дизайнер разбавил черную гамму совсем другими цветами: вкраплениями розового, лимонного, а совсем эпизодически и голубого. Самыми же красивыми образами в коллекции стали финальные: на подиум под конец показа вышли девушки в свободных костюмах, расшитых, кажется, мерцающим жемчугом.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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