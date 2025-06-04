Психолог указала на бесполезность дополнительного отпуска при выгорании

Возможное введение в России дополнительного 7-дневного оплачиваемого отпуска для сотрудников с синдромом эмоционального выгорания не будет эффективным.

Как передает Day.Az, таким мнением поделилась с "Известиями" психолог, логотерапевт, руководитель брендингового агентства "Свое мнение" Ольга Гнатенко.

"Эмоциональное выгорание - это комплексное умственное, физическое и эмоциональное истощение. Краткосрочный отпуск продолжительностью всего семь дней не способен решить проблему. Для полноценного восстановления требуется значительно больше времени и индивидуальный подход к отдыху", - пояснила специалист.

Гнатенко подчеркнула, что для работников умственного труда необходим активный отдых, в то время как сотрудникам с высокой физической нагрузкой, напротив, показан полный покой. Однако главная проблема, по мнению психолога, заключается в механизме диагностики выгорания.

"Кто и как будет определять наличие синдрома? Для этого в каждой компании должен работать профессиональный психолог, который сможет проводить регулярные тестирования. Кадровые специалисты без специального образования не справятся с этой задачей", - уточнила психолог.

Она также предупредила о риске злоупотреблений: сотрудники могут воспринимать такую меру просто как дополнительный отпуск. В качестве альтернативы Гнатенко предлагает более гибкий подход - возможность взять внеочередной день отдыха в период повышенных нагрузок.

"В моей практике был успешный опыт, когда компания вводила "подушечные дни" для переработавших сотрудников. Это день полного покоя без каких-либо обязательств. Только такой отдых, сочетающий умственное и физическое расслабление, действительно помогает восстановиться", - поделилась специалист.

Инициатива о введении дополнительного отпуска для выгорающих сотрудников уже направлена в Минтруд. В 2019 году ВОЗ официально признала синдром эмоционального выгорания заболеванием, однако, как показывает мнение экспертов, для борьбы с ним требуются более комплексные решения, чем кратковременный отпуск.