4 июня 2025

4 июня 2025 11:51

Невеста сбежала с любовником в первую брачную ночь

В Индии невеста сбежала с любовником на мотоцикле в первую брачную ночь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает News 18.

27 мая в штате Уттар-Прадеш молодая жена под предлогом неотложных дел вышла из дома после свадьбы и не вернулась. Расследование показало, что девушка заранее спланировала побег с возлюбленным в первую брачную ночь. Это спровоцировало конфликт между тремя семьями. В итоге невеста создала избраннику финансовые проблемы.

Деревенский совет предложил любовнику возместить жениху свадебные расходы в размере 300 тысяч рупий, но его семья отказалась платить.

"Эта сумма для нас неподъемна", - заявили родственники мужчины, после чего обманутый жених обратился в полицию.

Правоохранители сейчас устанавливают, мог ли брак быть изначально частью мошеннической схемы.

В Индии традиционно самые дорогие свадьбы в мире - средние расходы составляют 5 миллионов рупий. При этом каждая пятая невеста в стране выходит замуж по принуждению.


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