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16 января 2020 15:00

Бьюти-тренд - Укладка «Колокольчик» - ФОТО

Эпоха 90-х вдохновляет не только дизайнеров одежды, но и стилистов по волосам. Например, в этом году в моду возвращается укладка "Колокольчик" (flippy hair) в стиле близняшек Олсен, правда, в тот момент, когда они были еще подростками и снимались в кино. Еще пару лет назад, примерь на себе такую прическу, окружающие посмотрели бы на вас слегка с недоверием, но только не сейчас. На защиту милейших "колокольчиков" встали одни из самых красивых голливудских звезд - Марго Робби, Риз Уизерспун, Зои Дойч, Белла Хадид. Мы решили поддержать тренд на ретро-укладку, тем более что сделать гладкие прядки с закругленными концами в домашних условиях не составит труда.

ШАГ 1

На влажные волосы нанесите текстурирующий крем, а затем разделите их на асимметричный пробор.

ШАГ 2

Высушите волосы при помощи фена, направляя горячий поток воздуха сверху вниз. Очень важно сушить их именно таким образом: только благодаря правильной сушке можно достичь необходимого эффекта - закругленных кончиков волос.

ШАГ 3

Для дополнительной гладкости и блеска волос отдельно проработайте несколько прядей при помощи утюжка.

ШАГ 4

Если вы хотите создать легкий эффект влажных волос, то используйте специальное фиксирующее средство, стайлинговый спрей-воск. Не наносите слишком много, чтобы не сильно пачкать волосы.

Зафиксируйте получившуюся укладку спреем для волос, и все готово!

Еlle.ru

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