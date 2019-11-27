Самая крошечная сумка в мире от Valentino - ФОТО

Тренд на микросумки не сдает позиций последние несколько сезонов. После того как Jacquemus выпустили настолько крошечные аксессуары, в которые едва поместится хотя бы один наушник AirPods, казалось бы, удивить искушенную модную публику уже будет сложно.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, Valentino рискнули и сделали кукольную сумочку, в которую можно постараться вместить разве что подушечку жвачки. Дебютировала модель Extra Tiny Vsling Bag на премии American Music Awards в качестве аксессуара певицы Lizzo, которая гордо позировала с поднятой рукой, чтобы можно было рассмотреть малютку.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook