27 ноября 2019

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27 ноября 2019 13:30

Самая крошечная сумка в мире от Valentino - ФОТО

Тренд на микросумки не сдает позиций последние несколько сезонов. После того как Jacquemus выпустили настолько крошечные аксессуары, в которые едва поместится хотя бы один наушник AirPods, казалось бы, удивить искушенную модную публику уже будет сложно.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, Valentino рискнули и сделали кукольную сумочку, в которую можно постараться вместить разве что подушечку жвачки. Дебютировала модель Extra Tiny Vsling Bag на премии American Music Awards в качестве аксессуара певицы Lizzo, которая гордо позировала с поднятой рукой, чтобы можно было рассмотреть малютку.

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