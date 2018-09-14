Итоги Недели моды в Нью-Йорке 2018 - ФОТО

Нью-йоркская Неделя моды прошла вполне ожидаемо: в спокойном режиме модные показы сменялись вечеринками, дизайнеры выражали свой statement, а модели и гости показов демонстрировали актуальный стритстайл. Подводя итоги, мы хотим вспомнить самые громкие показы.

Afffair

Эта Неделя моды стала для нас знаменательной, потому что на ней впервые в истории азербайджанской и даже турецкой моды провел показ своей коллекции наш соотечественник - дизайнер Руфат Исмаил.

Показ коллекции Руфата Исмаила "Power of Fire" в рамках Нью-Йоркской Недели моды состоялся 7 сентября на легендарной мировой fashion площадке Springs Studio.

TOM FORD

Дизайнер Том Форд в весенней коллекции вспоминает свое призвание и твердо держит курс на гиперсексуальность. Глянцевые образы, преисполненные городской линейностью в силуэтах, создают ощущение утонченного и прекрасного декаданса: на моделях много нюдовых и пудровых оттенков, блестящих поверхностей в стиле 00-х, вспышек меха и летящих тканей.

BOSS

Вдохновением для коллекции послужила Калифорния с ее легким бризом и любовью к пляжной культуристике. Коллекция получилась расслабленной и по-летнему спокойной. В центре внимания вискозный атлас, сложная геометрия и лаконичность цветовой гаммы. Но не обошлось и без сюрпризов: среди традиционно строгих образов встречаются контрастирующие хулиганские фатиновые футболки, латексные платья и сумки из мягчайшей кожи.

CALVIN KLEIN

Рафу Симонсу пришлось пересмотреть сразу три фильма мировой классики, чтобы создать коллекцию весна-лето 2019. "Челюсти" Стивена Спилберга, "Выпускник" Майка Николса и "Водная жизнь Стива Зиссу" Уэс Андерсона главенствовали весь показ: от шапочек выпускников до скубы, от красной бини до цепей на сумках.

ESCADA

Найл Слоун исследовал коды Дома и воплощал лучшие в коллекции в стиле athleisure. Шелковые бомберы, стеганые жокейские куртки, просторные брюки, плотные топы, монограммные дождевики заняли центральное место на дебютном показе Слоуна в Нью-Йорке.

COACH 1941

Стюарт Веверс пробыл в Санта-Фе всего несколько дней, но и этого хватило, чтобы создать запыленную южноамериканскими песками коллекцию, напоминающую одежды из постапокалиптических 80-х. Среди цветов - серый, бежевый, ярко-оранжевый; среди фактуры - кожа, ламе, шелк и деним.

MICHAEL KORS

Майкл Корс открывает пляжный сезон: в программе хитроумные бикини, гавайские принты, широкополые шляпы, шорты и розовое настроение с зонтиком в коктейле. Вдохновением, очевидно, послужил Малибу далеких 60-х: кокетливый клеш, бахрома, кричащих расцветок платки и платья таких же цветов.

MARC JACOBS

Отказавшись одевать женщин для Starbucks (так дизайнер, комментируя показ за кулисами, решил уколоть любителей Ugly-кроссовок и чудоковатых вещей), Марк Джейкобс нарядил моделей в огромные пояса с розами, оверсайз-костюмы а-ля 80-е, перья, бахрому и пальто А-силуэта.

OSCAR DE LA RENTA

Если и быть кочевником, то только в нарядах Oscar de la Renta. По крайней мере, так считают Лаура Ким и Фернандо Гарсия, превращая весеннюю коллекцию в несерьезное, а потому обаятельное шоу с бахромой, марокканскими мотивами и льняными платьями-рубашками.

SAVAGE X FENTY

Рианна завершила эту Неделю моды immersive experience - как она сама назвала свое шоу. Показ прошел в Бруклине в декорациях тропического леса с тайным водопоем, куда слетаются волшебные нимфы в вещах из коллекции Savage x Fenty. Бренд взял курс на diversity, продемонстрировав белье для всех типов комплекции, включая беременных.

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