Международный день женщин-судей

Хотя исторически в судебной системе равенства не было, предпринимаются шаги для исправления ситуации, о чем свидетельствует объявление Генеральной Ассамблеей ООН 10 марта Международным днем женщин-судей. Резолюция Генеассамблеи, подготовленная Катаром, является ощутимым доказательством позитивного сдвига.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, устранение гендерного неравенства также лежит в основе стратегии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и является целью, которую разделяет Глобальная программа по осуществлению Дохинской декларации, поскольку она работает над продвижением культуры законности во всем мире, предоставляя обучение и поддерживая полноценное участие женщин в каждой профессиональной сфере.

Правосудие с учетом гендерных аспектов

Несмотря на все более активное участие женщин в общественной жизни, они по-прежнему значительно недопредставлены на руководящих постах. Относительно небольшое количество женщин были или являются частью судебной системы, особенно на высших руководящих должностях.

Представительство женщин в судебной системе является ключевым фактором для обеспечения того, чтобы суды представляли своих граждан, учитывали их интересы и выносили взвешенные решения. Одним своим присутствием женщины-судьи повышают легитимность судов, демонстрируя, что суды открыты и доступны для всех тех, кто ищет возможность обратиться к правосудию.

Появление в судах женщин-судей стало позитивным шагом в направлении того, чтобы судебные органы воспринимались как более прозрачные, инклюзивные и представляющие людей, на жизнь которых они влияют.

Отмечая этот день, ООН подтверждает свою приверженность разработке и реализации соответствующих и эффективных национальных стратегий и планов по улучшению положения женщин в системах судебного правосудия на высшем, управленческом и других уровнях.

Женщины-судьи и достижение гендерного равенства

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек - цель в области устойчивого развития 5 - имеет решающее значение для достижения прогресса по всем целям и для включения гендерной перспективы в реализацию Повестки дня на период до 2030 года.

В частности, представительство женщин в судебной системе важно по многим причинам. Помимо обеспечения того, что правовая система развивается с учетом интересов всего общества, она также вдохновляет следующее поколение женщин-судей и мотивирует их на достижение своих целей.

Только благодаря активному участию женщин, наравне с мужчинами, на всех уровнях принятия решений, мы сможем добиться устойчивого развития, мира и демократии, уверены в ООН.