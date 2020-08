Как обмануть мозг и победить страх? - Метод гарвардского профессора - ФОТО

Страх способен отодвинуть на второй план все наши мечты. Не поддавайтесь ему. Попробуйте настроить язык тела и повысить степень непосредственного присутствия, чтобы чувствовать себя более уверенно.

В 2012 году гарвардский профессор социологии Эми Кадди выступила на конференции TED с невероятно интересной лекцией о том, как невербальные способы общения и смена положения тела позволяют нам справляться с тревогой. Кроме того, профессор выпустила книгу "Присутствие духа. Как направить силы своей личности на достижение успеха" (Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges), в которой объяснила, каким образом можно достичь настоящей свободы и добиться лучших результатов.

По словам Кадди, "присутствие духа" - это "состояние, которое позволяет максимально свободно и комфортно выражать подлинные эмоции, мысли, ценности, а также реализовывать свой потенциал". Она считает, что это состояние обусловлено человеческой физиологией.

Lady.Day.Az со ссылкой на Cluber.com.ua представляет несколько советов Кадди, которые позволят повысить уверенность в себе и преодолеть препятствия:

1. Притворяйтесь, пока это не станет вашей натурой.

В 19 лет Эми получила черепно-мозговую травму, что привело к падению ее IQ. В интервью телеканалу BBC она рассказала о том, что она всегда считала себя умной, но эта травма заставила ее почувствовать себя бессильной. В результате чего она столкнулась с труднейшей задачей восстановления своих навыков и самооценки.

На протяжении всего времени учебы в аспирантуре Принстона Кадди мучила мысль, что она мошенница и что скоро последует разоблачение. В первый год Кадди призналась своему преподавателю, что подумывает о том, чтобы бросить учебу из-за того, что она ощущает себя неадекватной и неспособной выступать на семинарах. Но учитель призвал Эмму бороться до конца, дав совет вести себя так, будто она чувствует максимальную уверенность в собственных силах. Преподаватель понимал, что в итоге она в действительности обретет такую уверенность, и это станет ее природой. Кадди последовала его совету.

2. Поймите, что никто из нас не совершенен.

По словам Кадди: "Мы не способны все время сохранять "присутствие духа". Мы не идеальны, и необходимо перестать считать, что кто-то может быть таковым. Я называю настоящим присутствием духа способность раскрыть свои главные способности и осознать, каким образом вы сможете возвратить контроль над ситуацией, чтобы при возникновении сложных обстоятельств не думать все время о том, как они сложатся".

Речь идет о том, чтобы сосредоточиться в эти моменты на своей подлинной природе. В этом случае вы и сможете лучше работать, и будете выглядеть более естественно.

3. Отрегулируйте язык своего тела.

Исследование, проведенное Кадди и ее коллегами, позволило выяснить, насколько смена позы перед стрессовой ситуацией способна помочь продемонстрировать человеку лучший результат.

Люди, участвующие в исследовании, принимали "позиции силы" (открытые позиции) и "позиции слабости" (закрытые позиции). После чего они произносили речь для имитационного собеседования.

Таким образом, если вы ощущаете внутри себя силу и уверенность, это сначала передается вашему телу, а потом - мозгу. Например, примите позицию Чудо-женщины (встаньте, положив руки на бедра, расставив ноги на ширине метра, расправив плечи и подняв подбородок), позволяющую вам почувствовать мощь и уверенность.

Так же вы можете принять Победную позицию (встаньте, расправив плечи, подняв подбородок и руками изобразив букву V), благодаря которой вы сможете преодолеть чувство беспокойства.

4. Пользуйтесь смартфонами иначе.

Смартфоны также оказывают влияние на ваше самоощущение. Смотря вниз на небольшое приспособление, вы наклоняетесь, принимая тем самым "позицию слабости", словно вы испытываете депрессию или печаль - именно так воспринимается вашим мозгом данная поза. Не говоря уже о том, что смартфон отвлекает и не дает сосредоточиться на диалоге, если вы беседуете с кем-либо.

Несколько слов напоследок

Как говорит Эми Кадди: "Каждый из нас испытывает те или иные проблемы, и некоторые из них бывают сложнее других. В стрессовых ситуациях мы все ощущаем себя бессильными". Но любой из нас способен принять меры, позволяющие освободиться от этого давления. Выделите одну или две значимые для вас ценности, описав на бумаге их степень важности для себя. Эта процедура сможет придать вам силы, снизив уровень испытываемого стресса.