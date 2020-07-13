Как маленькие шаги приводят к успеху

"Большинство целей, которые люди ставят перед собой, не требуют наличия никаких талантов или работы по 12 часов в день. Как правило, им просто не хватает старой-доброй последовательности в своих действиях", - Здравко Цвижетик.

Дело в том, что процесс достижения успеха и реализации вашей самой безумной мечты не требуют никаких знаний в области высшей математики. Очень часто для этого требуется просто каждый день появляться на людях.

Если вы постоянно сосредоточены на чем-то одном, независимо от важности или масштабов объекта вашего внимания, то неизбежно приближаетесь к получению желаемого. В итоге возможности сами начнут раскрываться перед вами. В этом и заключается важность того, чтобы окружающие вас видели.

Прямо сейчас наш мир отчаянно борется с эпидемией: каждый его обитатель жаждет стать успешным, но никто не желает ради этого работать. Мы сознательно начали свою погоню за дофамином и получением мгновенных удовольствий, стали зависимыми от переписок, лайков в Facebook и просмотра сериалов ценой своих желаний.

Для многих людей их окружение стало настолько перегруженным разного рода отвлекающими факторами, что им проще просто поговорить о работе, чем заняться реальным делом.

Пришло время понять, что без наличия глагола существительным не стать. Нельзя стать писателем, если ничего не писать. Нельзя стать поваром, если вы никогда не стоите у плиты. Нельзя стать спортсменом, если вы не тренируетесь.

А в каких сферах жизни вы привыкли называть себя именем существительным, не прибегая при этом к действиям? Пришла пора соблюдать последовательность.

Стать последовательным не настолько трудно, как может показаться на первый взгляд. Люди просто десятилетиями формируют у себя неправильные привычки. Они считают, что стать лучше можно всего за одну ночь. Клянутся больше не повторять своих ошибок и делать все, что в их силах, чтобы стать теми, кем они себя видят. Но спустя несколько дней каждый снова возвращается к тому, с чего начинал.

Как альтернатива, начинать нужно с маленького. Сосредоточьтесь на постоянстве и частоте, а не на интенсивности. Позвольте новой привычке медленно превратиться в неотъемлемую часть вас самих. Сринивас Рао однажды сказал: "Создайте сами личность человека, которым вы хотите стать".

Начинайте с небольшого, создайте рутинное действие, а затем постройте процесс, которого впредь сможете придерживаться.