Названа интенсивная утренняя зарядка для замены кофе

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала интенсивную утреннюю зарядку для замены кофе. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт заявила, что фитнес-программа должна быть разнообразной. Она подчеркнула, что важно практиковать как кардиоупражнения, так и силовые или с собственным весом.

В тренировку Ротач предложила включить приседания с махами, отведение ноги в планке, планку, ягодичный мостик, упражнение "супермен", скручивания, касание стоп, бег на месте, а также пружинки. Для выполнения последних нужно встать ровно, поднять правую ногу на 15-20 сантиметров от пола, начать поднимать и опускать ногу, после чего следует сделать два покачивания спереди, два сбоку, два сзади.