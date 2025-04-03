Косметолог раскрыла распространенные ошибки в уходе за кожей

Распространенные ошибки в уходе за кожей раскрыла "Мосленте" врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов "Косметология без осложнений" Валерия Алифанова, передает Day.Az.

"Неправильный домашний уход может привести к раздражению, обезвоживанию, воспалениям и преждевременному старению кожи. Чтобы он приносил пользу, важно учитывать тип кожи (жирная, сухая, комбинированная или нормальная), состояние (склонность к акне, куперозу, обезвоживанию, повышенной чувствительности) и возрастные особенности. Что касается последнего критерия, молодая кожа требует увлажнения и защиты, а зрелая - антиоксидантов и восстановления коллагена", - сказала эксперт.

В первую очередь ошибкой специалист назвала неправильное очищение, а именно использование слишком агрессивных средств. Они могут разрушать липидный барьер кожи, вызывая сухость, стянутость и раздражение. Следует, наоборот, выбирать мягкие очищающие компоненты без агрессивных добавок, которые очищают, но не пересушивают кожу.

Избыточное отшелушивание и злоупотребление активными компонентами (кислотными эксфолиантами и ретиноидами) приводит к истончению кожи, вызывают раздражение, шелушение и повышенную чувствительность к солнцу. Такие средства можно использовать 1-3 раза в неделю (в зависимости от типа кожи), а после обязательно наносить солнцезащитные средства. Кстати, кремы с SPF надо применять каждый день, даже зимой.

"Многие ошибочно считают, что, если кожа жирная, ее нужно "подсушивать", но это приводит к еще большей выработке себума. Как правильно? Отдавать предпочтение легким увлажняющим средствам при жирной коже и более насыщенным при сухой", - подсказала Алифанова.

Еще одной ошибкой косметолог назвала неправильное сочетание компонентов. Она объяснила, что некоторые ингредиенты могут нейтрализовать друг друга или вызвать раздражение, если применять их одновременно. Отмечается, что необходимо избегать одновременного использования кислот и ретиноидов, а также не сочетать витамин С с кислотами и ретиноидами - он может окислиться и стать неэффективным.

Кроме того, неправильная последовательность при нанесении уходовых средств приводит к тому, что активные компоненты не могут проникнуть в кожу. Сначала следует наносить легкие текстуры (сыворотки, эссенции), а затем более плотные (кремы, масла).