Возвращение шуб в моду объяснили. Соответствующий материал публикует BOF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, одним из главных трендов на показах сезона осень-зима 2025 стали вновь популярные у молодежи шубы.

Актуальность вернувшихся в моду изделий связывают с таким микротрендом, как стиль mob wife ("жены мафиози"), которому характерны дорогие качественные вещи, мех и кожа.

Отмечается, что акцент на меховые изделия на показах люксовых брендов связан с высоким спросом покупателей. "Похоже, молодое поколение не любит, когда им диктуют, что носить, а что нет", - подчеркнул генеральный директор международной федерации меха Марк Оутен.

При этом известные марки нашли альтернативу и предложили изделия из инновационных материалов и шерсти. Модели продемонстрировали на подиумах овчину, обработанную под норку, лису или соболя. Также некоторые бренды, такие как Ganni и Stella McCartne, использовали меха, выращенные из волокон льна, крапивы и конопли.

"Долгое время в модной индустрии мех полностью избегался. Даже использование искусственного материала было рискованным, поскольку визуально он походил на натуральный. Однако не удивлюсь, если в новом сезоне более 50 процентов коллекций будут включать какой-либо вид меха", - заключила аналитик модных трендов и контент-мейкер Мэнди Ли.