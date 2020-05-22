Чем заняться дома в свободное время?

Когда внезапно появилось много свободного времени, многие испытывают растерянность и встают перед вопросом: чем заняться?

Карантин, самоизоляция, каникулы или отпуск дарят свободное время, которое хочется потратить с пользой для себя. Предлагаем 5 идей, которые точно не будут бесполезными.

Изучение иностранного языка

Если вы давно хотели выучить иностранный язык, самое время сделать это. Благодаря всемирной паутине сейчас у каждого есть возможность выучить английский язык или немецкий онлайн, не выходя из дома и не приглашая домой репетитора. В зависимости от пожеланий, можно заниматься в группе, общаясь с другими студентами, или работать только с учителем - индивидуально.

Даже если вам в дальнейшем не понадобится иностранный язык, за который вы взялись, вы всё равно получите пользу от его изучения, поскольку это благотворно влияет на мозговую деятельность.

Рукоделие

Пора что-нибудь сшить или связать (или научиться этому). За время отдыха (пусть даже и вынужденного) вы успеете связать себе модный кардиган, или сшить комплект постельного белья, а может быть, вышить картину. Впрочем, даже если вы просто сядете за штопку порвавшихся вещей или за переделку неподходящих по размеру или фасону, это тоже будет полезным рукоделием.

Огород на подоконнике

В отличие от грядок на улице, огород на подоконнике можно сажать в любое время года, так как ему не страшна непогода. Неопытным огородникам желательно начинать с неприхотливых быстрорастущих растений, например, с кресс-салата, небольших томатов специальных балконных сортов, базилика или перца. Более опытным можно браться за выращивание огурцов и клубники.

Виртуальные путешествия

Потратить свободное время можно не только на обучение онлайн, но и на онлайн путешествия, походы по музеям, а также посещение лучших театров мира. Вы можете прослушать оперу, посмотреть спектакль и посетить художественную выставку, не выходя из дома. А также взглянуть на далёкие страны глазами путешественников - авторов передач или блогов про путешествия.

Навести порядок

И, наконец, навести порядок не только в квартире, но и в косметичке, в папках на компьютере, в фотографиях - там, где в обычное время вы порядок откладывали на потом.

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