Что читает Ева Лонгория? - 4 научных бестселлера, чтобы стать умнее во время карантина

Ева Лонгория не только актриса, продюсер, мама и жена. Она еще и большой любитель книг. Но помимо художественной литературы библиотека звезды постоянно пополняется новыми бестселлерами из мира науки. Со своими поклонниками актриса поделилась любимым чтением на карантине.

СТИВЕН ХОКИНГ

"Краткие ответы на большие вопросы"

Последняя книга всемирно известного физика Стивена Хокинга, книга-завещание, в которой он подводит некий итог и высказывается по самым главным вопросам, волнующим всех. Выживет ли человечество? Должны ли мы так активно внедряться в космос? Есть ли Бог? Возможны ли путешествия во времени? Это лишь некоторые из вопросов, на которые отвечает Стивен Хокинг, один из величайших умов в истории. В книгу включены предисловие оскароносца Эдди Редмэйна, игравшего Стивена Хокинга, введение Нобелевского лауреата Кипа Торна и послесловие дочери Хокинга, Люси.

МАЛКОЛЬМ ГЛАДУЭЛЛ

"Разговор с незнакомцем"

Малкольм Гладуэлл выпустил новую книгу после 6-летнего перерыва. Новое исследование социолога "Talking to Strangers. What We Should Know about the People We Don't Know" посвящено поиску ответа на вопрос, почему мы доверяем лжецам, которые кажутся нам искренними, и подозреваем в обмане честных людей, которые не соответствуют нашим представлениям о правдивой модели поведения. Книга доступна в продаже на Amazon, Walmart, Powell's и других платформах.

ЭКХАРТ ТОЛЛЕ

"Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели"

Вторая большая книга современного духовного гуру Экхарта Толле, получившего всемирную известность после выхода книги "Живи сейчас" ("The Power of Now"). "Новая земля" готовит читателей к скачку на новый уровень осознанности, показывая, что свобода от мыслей, обусловленных эго, является не только залогом личного счастья, но и ключом к прекращению конфликтов и страданий во всем мире. В основу книги положены идеи трансформации индивидуального и коллективного сознания, ведущей к глобальному духовному пробуждению. Книга для тех, кто интересуется вопросами духовного развития.

ХАНС РОСЛИНГ

"Фактологичность"

Книга о визуализации данных, о восприятии информации, о нашей эпохе фейковых новостей, и самое главное - о том, как реально обстоят дела на планете. Ханс Рослинг, врач, ученый, профессор статистики из Швеции, выдает нам массу данных о ситуации в мире и демонстрирует два поразительных открытия: мы думаем об окружающем мире не то, что он есть. А точнее, хуже, чем он есть. К примеру, одна из глав книги про инстинкт негативизма называется "Я родился в Египте". На самом деле Рослинг родился в Швеции в 1948 году. В то время его страна считалась продвинутой и европейской, а Египет - отсталой африканской. Сегодня по уровню жизни Египет обогнал ту Швецию 1948-го года. Но в сознании большинства людей Швеция по-прежнему развитая страна, а Египет - развивающаяся. Только это совершенно другие Швеция и Египет. Про эту и другие ловушки восприятия и рассказывает Рослинг.

Еlle.ru