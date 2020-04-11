Как с пользой провести время на карантине? - Домашний тайм-менеджмент

Даем уверенный отпор прокрастинации

Саморазвитие? Онлайн-тренировки? Изучение языков? Генеральная уборка? Карантин, казалось бы, дает нам колоссальные возможности: у всех вдруг резко образовалось хоть какое-то свободное время. Казалось бы, надо активно браться за дело, но... Неумение управлять собственным графиком ведет к печальным (и, увы, знакомым многим последствиям): мы просто ложимся на диван, включаем любимый сериал - и проводим в таком положении весь день. К счастью, ситуацию легко исправить. Рассказываем, как победить прокрастинацию и наконец начать проводить время с пользой.

Закон Паркинсона

В 1955 году британский историк Сирил Норткот Паркинсон опубликовал в The Economist юмористическую статью, в которой сформулировал совсем не шуточный тезис: работа заполняет ровно то время, которое на нее отпущено. "Если старушка может писать письмо племяннице весь день, то она и будет писать его весь день", - уверял он и призывал четко обозначать время выполнения той или иной задачи. Следуйте заранее составленному графику: скажем, с 12 часов до 13 вы занимаетесь уборкой, с 15 до 16 готовите, а с 19 до 21 штудируете французский. Все как на школьной контрольной: у вас есть строго ограниченное количество времени - и ни минутой больше!

Ешьте "лягушек"

Мелкие противные задачи должны выполняться в первую очередь. Иначе они будут постоянно давить вам на нервы и мешать сосредоточиться на главном. Каждый день "съедайте" несколько таких задач - продуктивность вырастет во много раз!

Правило золотого часа

Вставайте на час раньше, пока все домочадцы еще спят, - и уделяйте время стратегическому планированию. Ровно этим ежедневно занимаются Билл Гейтс, Тим Кук и еще десяток известнейших бизнесменов. Составьте четкий план на день, неделю или даже на месяц и распределите задачи по степени приоритетности (здесь поможет матрица Эйзенхауэра).

Мультитаскингу - бой

Одной рукой пишете письмо начальнику, другой скроллите ленту Instagram, а параллельно общаетесь с коллегами в Zoom? Нет, вы не многостаночник, вы - полный профан в тайм-менеджменте. Концентрируйтесь строго на одной задаче! И да, все гаджеты - в сторону, всплывающие окна - отключить. Почту проверяйте строго раз в час, не чаще. Поговорка "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" в данном случае актуальна как никогда.

Чек-листы

Старые добрые чек-листы нужно составлять ежедневно - в условиях карантина так уж точно: вам должно быть очень четко понятно, что вы успели сделать за прошедшие 24 часа. Сайты вроде my.365done.ru или myskillmap.ru вам в помощь!

Вazaar.ru

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