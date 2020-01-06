Михаил Лабковский: "Начинайте новую жизнь в тот самый момент, как только этого захотели" - ФОТО

Ни для кого не секрет, что человеку легче начинать менять жизнь с круглых дат. Больших - дня рождения, Нового года. Или более мелких вроде понедельника. Происходит это потому, что он пытается привязать свои усилия к какому-то, в его понимании, переломному моменту, - хотя все мы прекрасно понимаем, что ни Новый год, ни день рождения, ни понедельник таковыми не являются. Просто еще одна цифра. Именно поэтому "новая жизнь с Нового года", как правило, не задается.

Если хотите начать новую жизнь - начинайте сразу в тот момент, как только захотели. И не забывайте:

1. Цели могут быть глобальными, но путь их реализации - непременно конкретный.

Глобальные цели - стратегические, в них нет тактики. То есть если вы, например, говорите: "Хочу выучить за год хинди или суахили", - вы не отдаете себе отчета, как конкретно их будете учить. Что делать завтра? Заучивать слова, правила? В то же время, если вы говорите: "В день я буду учить по четыре слова, в неделю - два правила, а в течение месяца разберусь со всеми временами", - тогда у вас конкретная цель, которую можно потрогать руками и реализовать.

2. Приучите себя к систематичности, чтобы избежать срывов.

Заниматься своей целью нужно каждый день (три раза в неделю и т. д. - как вы сами для себя решили), в одно и то же время (обязательно выберите максимально удобное для вас), какой-то одинаковый период (45 минут, час двадцать, etc.). Что бы при этом ни происходило - все ваши планы должны строиться с учетом вашей цели. Не может быть такого, что вы сегодня отложили ее, потому что идете в театр.

3. Не набрасывайтесь на цель, чтобы не надорваться.

Еще раз: идти к цели нужно мелкими шагами. Тогда вы точно не бросите все в середине пути.

4. Не поощряйте себя за промежуточные успехи.

Инфантильная позиция: я делаю это для мамы - и мама сейчас мне даст за это конфету. Вы делаете это для себя, и то, что вы делаете, и есть конфета.

5. Научитесь спокойно относиться к срывам.

То, что в какой-то момент что-то не вышло, - это не повод бросать все. Это означает лишь то, что можно начать заново.

6. Делитесь с окружающими не планами, а сделанным.

Необходимость вовлекать окружающих зависит от того, насколько вы испытываете потребность в признании. Если она есть - делитесь. Но не планами, а успехами. Потому что многие из тех, кто говорит: "Я собираюсь", - потом ничего не делают.

bazaar.ru

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