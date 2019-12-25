Как перестать страдать от неудач и правильно себя мотивировать?

Мотивация (motivation) - это побуждение к действию, резоны и причины, которые побуждают нас совершать поступки. Существует два типа мотивации: положительная ("морковка спереди") и отрицательная (так называемая "морковка сзади").
Если вы поставили цели или ставите их уже давно, но постоянно не достигаете (иногда речь идет даже о десятилетиях) - это признак того, что мотивация к достижению именно этих целей у вас отрицательная, то есть работает от противного - не из желания достичь, а из страха, тревоги, чувства долга, желания соответствовать чьим-то стандартам или страха наказания. Это, в общем-то, человеческие потребности, которые классифицировал еще Маслоу, и так уж мы устроены, что стремимся их удовлетворить - быть в безопасности, тепле и обласканными вниманием.
Но с таким побуждением к действию вы, вместо того чтобы с удовольствием идти к своей цели, постоянно должны себе и окружающим доказывать, что вы - классные, вы все делаете правильно, вы не хуже других, все у вас окей, и на это уходит огромное количество энергии.
И вот, допустим, на этом пути с вами случается какая-то неудача, пусть даже совсем не фатальная, всего лишь ошибка, но вам тут же хочется все бросить, убежать, спрятаться и никогда-никогда больше не возвращаться на этот путь, в котором каждый шаг доставляет вам дискомфорт и переживания. Вы чувствуете, что вы не крутой, вы кажетесь себе бессильным и стремительно обесцениваете свои прошлые достижения, начинаете думать, что у вас ничего не получится, и опускаете руки. Знакомо, правда?
Поиск мотивации после такого "провала" становится мучительным процессом - где ее раздобыть, эту волшебную силу вдохновения? Да и вообще, о каком вдохновении идет речь, если нужно будет снова стиснуть зубы и отправиться навстречу новым страданиям? При таком подходе в испытание воли превращается все: и поход в спортзал, и диета, и изучение нового дела, - вам кажется, что преуспеть можно, только совершив колоссальный рывок на пределе человеческих возможностей. Эти прыжки из последних сил и чувство вины, когда вы сдались в очередной раз, заставляют вас всерьез усомниться в том, что вообще может быть по‑другому.
И есть ли жизнь после таких пиковых точек? Все ресурсы были брошены на то, чтобы вскарабкаться к цели, а после требуется долгое восстановление эмоций и физических сил, и этот всепоглощающий страх - а что, если вы не удержите этот уровень и снова откатитесь назад, и опять все сначала! Только не это! Я работала с клиенткой, которая в течение почти целого года не могла решиться на поиск новой работы, после того как ее неожиданно уволили с очень хорошей должности в международном холдинге. Она была подавлена и невероятно испугана, что эта ситуация повторится с ней снова, в другой компании. Но когда мы стали разбираться в ситуации, оказалось, что она никогда не любила свою работу и держалась за нее в основном потому, что родители и друзья считали, что это карьера мечты.
Потребовалось время, чтобы понять, чем же она хотела заниматься на самом деле. Как это часто бывает - ответ оказался совсем в другой стороне, но когда он был найден, панический страх сменился воодушевлением.
Если сейчас вы чувствуете, что вам опять нужно напрячься что есть силы, взбодриться, взять себя в руки ради дела, ради цели, перетерпеть, сжать кулаки и поползти вперед, то вы просто привыкли жить с "морковкой сзади". Но, кажется, вам это не по душе!
Никому не нравится жить словно хомячок в клетке, бегущий на одном месте, по вечно вращающемуся колесу, даже самому хомячку, скорее всего, это не в радость. Но в отличие от него вы можете осознать, насколько это изнурительно и как варварски это отнимает у вас силы и ресурсы для зарабатывания денег, создания семьи и для занятия любимым делом. И тогда вам нужно освоить второй тип мотивации, который связан с реализацией ваших желаний.
А желания - это то, что доставляет вам удовольствие (корень слова "воля", то есть свобода делать то, что хотите именно вы, и наличие выбора).
И тогда ни страх ошибки, ни тревога, что не получится, не нужны - вы просто делаете любимое дело изо дня в день и в процессе получаете удовольствие, вы идете по своему пути, навстречу своим мечтам, и ни один шаг на этой дороге не оставляет вас равнодушным, не пугает вас и не вызывает сопротивления. Даже в моменты, когда что-то идет не так, вы не теряете вдохновения, энтузиазма и веры в себя.
Да, этому типу мотивации нужно учиться, нужно поменять систему своих внутренних выборов с "надо" на "хочу".
И вы можете начать делать это прямо сейчас. Несколько несложных заданий помогут вам изменить вектор своего движения.
- Ответьте себе честно на вопрос: является ли ваша цель (или цели), для достижения которой нужна мотивация, истинно вашей? Почему вы думаете именно так?
- Запишите себе 10 ответов на вопрос, зачем вам это нужно.
- Выпишите все убеждения (связанные с вашими желаниями), которые вас тормозят, и продолжите их словом "зато".
- Составьте список из 10 ваших желаний - того, что вам просто хочется сделать, не потому, что нужно. Покататься на лошадях, нарисовать картину, посетить урок по вокалу, начать писать книгу или маленькие рассказы? Почему бы и нет! Главное, что этого хотите именно вы.
- Реализуйте 1 желание из пункта 4 уже до наступления Нового года - это даст вам заряд энергии и мотивации! Запомните это чувство и повторяйте бесконечно!
Нет никакого смысла в том, чтобы откладывать получение удовольствия от жизни, и нет никакого смысла в том, чтобы жить в тревоге и напряжении, потому что и то и другое - это вопрос вашего выбора и принятого решения, как жить дальше. Решаете только вы.
Вazaar.ru
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