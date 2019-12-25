Как перестать страдать от неудач и правильно себя мотивировать?

Мотивация (motivation) - это побуждение к действию, резоны и причины, которые побуждают нас совершать поступки. Существует два типа мотивации: положительная ("морковка спереди") и отрицательная (так называемая "морковка сзади").

Если вы поставили цели или ставите их уже давно, но постоянно не достигаете (иногда речь идет даже о десятилетиях) - это признак того, что мотивация к достижению именно этих целей у вас отрицательная, то есть работает от противного - не из желания достичь, а из страха, тревоги, чувства долга, желания соответствовать чьим-то стандартам или страха наказания. Это, в общем-то, человеческие потребности, которые классифицировал еще Маслоу, и так уж мы устроены, что стремимся их удовлетворить - быть в безопасности, тепле и обласканными вниманием.

Но с таким побуждением к действию вы, вместо того чтобы с удовольствием идти к своей цели, постоянно должны себе и окружающим доказывать, что вы - классные, вы все делаете правильно, вы не хуже других, все у вас окей, и на это уходит огромное количество энергии.

И вот, допустим, на этом пути с вами случается какая-то неудача, пусть даже совсем не фатальная, всего лишь ошибка, но вам тут же хочется все бросить, убежать, спрятаться и никогда-никогда больше не возвращаться на этот путь, в котором каждый шаг доставляет вам дискомфорт и переживания. Вы чувствуете, что вы не крутой, вы кажетесь себе бессильным и стремительно обесцениваете свои прошлые достижения, начинаете думать, что у вас ничего не получится, и опускаете руки. Знакомо, правда?

Поиск мотивации после такого "провала" становится мучительным процессом - где ее раздобыть, эту волшебную силу вдохновения? Да и вообще, о каком вдохновении идет речь, если нужно будет снова стиснуть зубы и отправиться навстречу новым страданиям? При таком подходе в испытание воли превращается все: и поход в спортзал, и диета, и изучение нового дела, - вам кажется, что преуспеть можно, только совершив колоссальный рывок на пределе человеческих возможностей. Эти прыжки из последних сил и чувство вины, когда вы сдались в очередной раз, заставляют вас всерьез усомниться в том, что вообще может быть по‑другому.

И есть ли жизнь после таких пиковых точек? Все ресурсы были брошены на то, чтобы вскарабкаться к цели, а после требуется долгое восстановление эмоций и физических сил, и этот всепоглощающий страх - а что, если вы не удержите этот уровень и снова откатитесь назад, и опять все сначала! Только не это! Я работала с клиенткой, которая в течение почти целого года не могла решиться на поиск новой работы, после того как ее неожиданно уволили с очень хорошей должности в международном холдинге. Она была подавлена и невероятно испугана, что эта ситуация повторится с ней снова, в другой компании. Но когда мы стали разбираться в ситуации, оказалось, что она никогда не любила свою работу и держалась за нее в основном потому, что родители и друзья считали, что это карьера мечты.

Потребовалось время, чтобы понять, чем же она хотела заниматься на самом деле. Как это часто бывает - ответ оказался совсем в другой стороне, но когда он был найден, панический страх сменился воодушевлением.

Если сейчас вы чувствуете, что вам опять нужно напрячься что есть силы, взбодриться, взять себя в руки ради дела, ради цели, перетерпеть, сжать кулаки и поползти вперед, то вы просто привыкли жить с "морковкой сзади". Но, кажется, вам это не по душе!

Никому не нравится жить словно хомячок в клетке, бегущий на одном месте, по вечно вращающемуся колесу, даже самому хомячку, скорее всего, это не в радость. Но в отличие от него вы можете осознать, насколько это изнурительно и как варварски это отнимает у вас силы и ресурсы для зарабатывания денег, создания семьи и для занятия любимым делом. И тогда вам нужно освоить второй тип мотивации, который связан с реализацией ваших желаний.

А желания - это то, что доставляет вам удовольствие (корень слова "воля", то есть свобода делать то, что хотите именно вы, и наличие выбора).

И тогда ни страх ошибки, ни тревога, что не получится, не нужны - вы просто делаете любимое дело изо дня в день и в процессе получаете удовольствие, вы идете по своему пути, навстречу своим мечтам, и ни один шаг на этой дороге не оставляет вас равнодушным, не пугает вас и не вызывает сопротивления. Даже в моменты, когда что-то идет не так, вы не теряете вдохновения, энтузиазма и веры в себя.

Да, этому типу мотивации нужно учиться, нужно поменять систему своих внутренних выборов с "надо" на "хочу".

И вы можете начать делать это прямо сейчас. Несколько несложных заданий помогут вам изменить вектор своего движения.

Ответьте себе честно на вопрос: является ли ваша цель (или цели), для достижения которой нужна мотивация, истинно вашей? Почему вы думаете именно так?

Запишите себе 10 ответов на вопрос, зачем вам это нужно.

Выпишите все убеждения (связанные с вашими желаниями), которые вас тормозят, и продолжите их словом "зато".

Составьте список из 10 ваших желаний - того, что вам просто хочется сделать, не потому, что нужно. Покататься на лошадях, нарисовать картину, посетить урок по вокалу, начать писать книгу или маленькие рассказы? Почему бы и нет! Главное, что этого хотите именно вы.

Реализуйте 1 желание из пункта 4 уже до наступления Нового года - это даст вам заряд энергии и мотивации! Запомните это чувство и повторяйте бесконечно!

Нет никакого смысла в том, чтобы откладывать получение удовольствия от жизни, и нет никакого смысла в том, чтобы жить в тревоге и напряжении, потому что и то и другое - это вопрос вашего выбора и принятого решения, как жить дальше. Решаете только вы.

Вazaar.ru

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