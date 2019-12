10 простых советов для укрепления уверенности и самооценки

Вера в себя - волшебная сила, способная уничтожить любые препятствия, возникающие, как известно, голове. Заниженная самооценка душит позитивный настрой еще на этапе желания, подкидывая воображению бесперспективные картины развития событий. Путь к цели превращается в рефлексивные муки, а когда все складывается not so bad, подключается синдром самозванца, верный спутник личностных сомнений, сводя на нет радость промежуточных и главных достижений.

Для обладателей низкой самооценки мир - враждебная среда, требующая ежедневной борьбы за место под солнцем. Такое восприятие лишает мотивации к самовыражению, приучая к страху перед новым опытом и чувству бессилия из-за невозможности что-либо изменить. Все это еще больше подтачивает веру в себя, затягивая процесс в нисходящую спираль.

Американский психолог Нил Бертон, автор бестселлера "Игра в прятки: психология самообмана" (Hide and Seek: The Psychology of Self-Deception) приводит в своей книге список практических советов для тех, кто хочет укрепить самооценку и поменьше себя критиковать. Если это о вас, попробуйте освоить все или некоторые из лайфхаков Бертона, чтобы вырваться из унылой спирали.

1. СОСТАВЬТЕ ДВА СПИСКА

Ваших сильных качеств и ваших достижений. Приобщите к процессу друга или родственника, поскольку люди с низкой самооценкой склонны к необъективным оценкам собственных талантов и свершений. Потом, если не смущаетесь, повесьте оба списка на видном месте или просто храните в надежном месте и перечитывайте каждое утро.

2. ЗАВЯЗЫВАЙТЕ СЕБЯ ГНОБИТЬ

Отключайте подпитку "строгого родителя", который с детства обосновался в вашем мозгу и мешает расправить крылья. Думайте о себе в позитивном ключе, не жалейте добрых слов и восторженных эпитетов. Определите и гоните негативные мысли вроде "Я неудачница", "Я никогда ничего не делаю нормально" или "Никто меня не любит". Почаще напоминайте себе, что вы - уникальная и очень ценная персона, заслуживающая похвалы и внутренней гордости.

3. ПЕРЕКЛЮЧИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНОСТЬ

В самом деле, вместо того, чтобы страдать, позаботьтесь о собственной неотразимости: стрижка, укладка, маникюр, эпиляция, спа - балуйте себя на постоянной основе. И забудьте о леггинсах и растянутых футболках - одевайтесь так, чтобы отражение в зеркале вдохновляло на кокетливую улыбку.

4. ПРИВЫКАЙТЕ К ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ В СТАБИЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Постепенно переходите на здоровую, сбалансированную диету. Сделайте завтраки-обеды-ужины приятным ритуалом, даже если вы едите в одиночестве. Выключите телевизор, используйте красивую посуду, зажигайте свечи и наслаждайтесь моментом.

5. РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРУЙТЕСЬ

Выбирайтесь на пробежки или долгие прогулки (невзирая на погоду), практикуйте йогу или пилатес, осваивайте интервальные тренировки или комплексы упражнений, которые заставляют попотеть (миниум три раза в неделю).

6. ПОНИЖАЙТЕ УРОВЕНЬ СТРЕССА

Не принимайте близко к сердцу все, что происходит вокруг. Создайте комфортные условия для того, чтобы как следует высыпаться, и договоритесь с милым, что будете по очереди делать друг другу массаж.

7. СОЗДАЙТЕ ДОМА КОМФОРТНУЮ АТМОСФЕРУ

Свейте уютное гнездо, куда приятно возвращаться и приглашать друзей. Наведите чистоту, обновите декор, купите новые занавески и цветы в горшках, окружите себя предметами, которые напоминают о путешествиях, достижениях, особых временах и людях в вашей жизни.

8. ТВОРИТЕ!

Пойте, рисуйте, танцуйте, вышивайте, выжигайте по дереву, сочиняйте стихи, составляйте букеты - творческие занятия способствуют самовыражению, избавляют от стресса и помогают заводить знакомства по интересам.

9. СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ

Выбирайте цели, которые реально выполнить в ближайшее время: например, освоить макраме, прокатиться по Золотому кольцу или устроить вечеринку для друзей. И вообще, будьте добры к людям и почаще заботьтесь о других.

10. ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮДЕЙ И МЕСТ, КОТОРЫЕ ПЛОХО НА ВАС ВЛИЯЮТ

Проводите больше времени с теми, кто вам дорог и близок, расширяйте круг общения, заводите друзей. Не стесняйтесь первой вступать в разговор, выражать симпатию и признательность. Большинство людей, так же как и вы, не уверены в себе, и потому не бойтесь сделать первый шаг - помогите такому же скромнику стать смелее, налаживая новые контакты.

В качестве вдохновляющей цитаты - мудрые слова Лао Цзы: "Здоровье - величайшее достояние. Довольство - самое большое сокровище. Уверенность - лучший друг".

Elle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook