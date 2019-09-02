Руни Мара, Хоакин Феникс и другие на премьере фильма «Джокер» - ФОТО

Череда громких премьер на 76-м Венецианском кинофестивале продолжается: в последний день лета целый сонм звездных гостей блистал на премьере криминальной драмы "Джокер".

Как сообщает Lady.Day.Az, на этот раз образ ужасающе харизматичного антигероя Готэма на большом экране воплотил Хоакин Феникс. Главный виновник вечера прибыл на показ вместе с возлюбленной Руни Марой, которая деликатно держалась на расстоянии и даже в зале сидела позади актера.

Добавим, что на красной дорожке "Джокера" блистала Кейт Бланшетт в вечернем туалете Armani Privé, расшитом каскадами жемчуга, а также Катрин Денев, Барбара Палвин, Сара Сампайо и другие именитые гостьи.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook