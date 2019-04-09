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9 апреля 2019 11:22

Дочь Моники Беллуччи снялась в своей первой рекламной кампании - ФОТО

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в качестве модели - девушка снялась в новой рекламной кампании Dolce & Gabbana.

Как сообщает Lady.Day.Az, в сеть попали первые кадры со съемок.

Похоже, совсем скоро в топ-листе звездных моделей появится новое имя - Дева Кассель. Девушка пошла по стопам своей матери и снялась в своей первой рекламной кампании нового аромата Dolce & Gabbana.

Съемки проходили в итальянском местечке Равелло: в цветущих садах и парках, на живописной вилле и старинных городских улочках. Случайные прохожие не упускали момент и снимали все происходящее на видео.

В рекламной кампании Дева примерила романтический образ: воздушное белое платье до щиколоток с кружевной отделкой дополнили распущенные волнистые локоны и изящные украшения: минималистичный кулон и серьги.

Пользователи соцсетей уже отметили невероятное сходство Девы с ее знаменитой мамой: чего стоят только густые и волнистые угольно-черные волосы, пухлые губы, пушистые брови и выразительный взгляд.

Н. Гасымова       

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