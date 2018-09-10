Стало известно, кто из моделей примет участие в шоу Victoria's Secret - ФОТО

Самые желанные и судьбоносные пробы в модельном бизнесе позади.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на прошлой неделе все претендентки на титул "ангела" и крылья за спиной слетелись в Нью-Йорк для кастинга шоу Victoria's Secret. И хотя представители бренда не оставили пока никаких официальных заявлений (даже место показа держится в секрете) модели, которые получили заветное приглашение во всю делятся счастливыми новостями в социальных сетях.

По данным влиятельного сайта models.com в показе также примут участие Белла и Джиджи Хадид, Грейс Элизабет, Эйден Кертисс, Суи Хэ, Мин Си и Уиллоу Хэнд.

Винни Харлоу

Келси Мерритт

Барбара Палвин

Надин Леопольд

Джорджия Фаулер

Сэди Ньюман

Девон Виндзор

Лорена Рэй

Исильда Морейра

Синди Бруна

Жизель Оливейра

Тони Гаррн

Сабах Ко

Фрида Аасен

Шанина Шейк

Ясмин Вижналдум

Алексина Грэм

Алланна Уолтон

Грейс Бол

Эстель Чен

Барбара Фиальо

Мэгги Лейн

Хериет Пол

Майя Коттон

Иша Ходжес

Майли Тиако

Софи Ровенштейн

Ламека Фокс

Джордана Филлипс

Келли Гейл

Меган Уильямс

Мирта Болт

Леоми Андерсон

Джози Кансеко

Майова Николас

Аланна Аррингтон

Зури Тибби

Шайенны Майя Карти

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