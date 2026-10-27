Врач объяснила, почему осенью сильнее выпадают волосы

Усиленное выпадение волос осенью может быть связано не только с сезонным обновлением, но и с последствиями болезни, стресса или резкого похудения, произошедших летом. О том, какие изменения должны насторожить и когда стоит обратиться за помощью, "Газете.Ru" рассказала врач-трихолог "СМ-Косметология" Есения Гудова, передает Day.Az.

"Осенью некоторые люди замечают, что на расческе, одежде и в сливе душа остается больше волос. Это может быть связано с сезонными особенностями их обновления, однако списывать выраженное выпадение только на время года не стоит. Иногда за ним скрываются последствия перенесенной болезни, жесткой диеты, дефицит железа или другие проблемы со здоровьем", - объяснила врач.

По словам Гудовой, волос проходит несколько этапов: активно растет, затем переходит в состояние покоя и спустя некоторое время выпадает, освобождая место новому. Исследования показывают, что доля волос в фазе покоя может увеличиваться летом. Поскольку выпадение происходит с задержкой, оно может становиться заметнее к концу лета и осенью. При этом сезонные колебания выражены не у всех, а их механизмы пока изучены не полностью.

"Еще одна особенность - волосы реагируют на неблагоприятные события не сразу. Усиленное выпадение нередко начинается через два-три месяца после инфекции с высокой температурой, операции, сильного стресса или резкого похудения. Поэтому при появлении проблемы в сентябре или октябре важно вспомнить, что происходило летом. Такое выпадение называют телогеновым: больше волос, чем обычно, одновременно переходят в фазу покоя, а затем выпадают. После устранения причины густота чаще всего постепенно восстанавливается, но на это требуются месяцы", - отметила специалист.

Оценивать ситуацию только по количеству волос на расческе, подчеркнула Гудова, трудно. Оно зависит в том числе от частоты мытья и расчесывания: если мыть голову реже, за одну процедуру выпадет больше уже отделившихся волос. Важнее замечать изменения по сравнению с привычным состоянием: стал ли шире пробор, уменьшился ли объем хвоста, начала ли просвечивать кожа головы.

"Обратиться к дерматологу стоит, если выпадение резко усилилось, продолжается несколько недель без тенденции к уменьшению или сопровождается заметным поредением. Не нужно ждать окончания осени, если появились отдельные участки без волос, выраженный зуд, покраснение, шелушение или болезненность кожи головы. Выпадение бровей и ресниц тоже требует внимания: такие изменения нельзя автоматически объяснять сезонностью", - предупредила врач.