Эксперт объяснил бесполезность «золотых сережек для похудения»

Методы похудения с помощью так называемых золотых сережек или инъекций ботулотоксина в точки голода не имеют научного обоснования и не способны обеспечить устойчивое снижение веса.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По его словам, подобные процедуры основаны на маркетинговых утверждениях, не подтвержденных клиническими исследованиями.

"Так называемая золотая серьга для похудения, представляющая собой метод аурикулярной акупунктуры, предполагает фиксацию на мочке уха золотой иглы или бусины для стимуляции "биологически активной точки", якобы связанной с аппетитом", - объяснил Калюжин.

Однако, как пояснил эксперт, локальная стимуляция мочки уха не способна устойчиво воздействовать на сложную гормонально-нейронную систему регуляции приема пищи. Наблюдаемый краткосрочный эффект, вероятнее всего, обусловлен плацебо или сопутствующими поведенческими изменениями, а не физиологическим воздействием самой серьги.

Не менее сомнительной специалист назвал процедуру "блокировки точки голода токсином", предполагающую инъекции ботулотоксина в акупунктурные точки.

"Хотя этот препарат действительно снижает передачу нервных сигналов, его применение для снижения веса логично преимущественно при внутрижелудочных вмешательствах, а не при подкожных инъекциях в области уха. Заявленная эффективность и продолжительность такого воздействия остаются маркетинговым утверждением без достаточных клинических доказательств", - указал специалист.

Калюжин предупредил о потенциальных рисках обоих методов. Фиксация инородного тела на мочке уха может вызвать инфекцию, аллергическую реакцию на металл или механическое раздражение. Инъекции ботулотоксина несут риск системной и местной токсичности при неправильной дозировке, а также могут вызвать побочные эффекты, включая локальную слабость и аллергические реакции. Главная опасность, по мнению эксперта, заключается в замещении доказанных подходов к коррекции веса иллюзией "простого решения", что снижает вероятность достижения устойчивого результата.

Специалист подчеркнул, что единственным научно обоснованным способом снижения веса остается соблюдение закона энергетического баланса, когда потребление калорий меньше их расхода. Проверенный путь к стройности включает сбалансированное питание с умеренным дефицитом калорий и регулярную физическую активность, а не надежду на чудодейственные амулеты или инъекции.