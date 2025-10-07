Визажист рассказала, как выбрать идеальный тональный крем на осень

Девушкам с жирным типом кожи стоит использовать осенью легкий матирующий тональный крем с контролем блеска и высокой стойкостью.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала визажист "Золотого Яблока" Мария Андронова.

"Выбор тонального средства всегда начинается с определения типа кожи и ее потребностей. Обладательницам жирного типа кожи подойдут легкие матирующие текстуры с контролем блеска и высокой стойкостью. Для тех, кто любит плотное покрытие, подойдут и полностью матовые формулы - на этот тип кожи они ложатся легко и без ощущения стянутости", - заявила эксперт.

Тем, у кого сухая и чувствительная кожа, Андронова рекомендовала увлажняющие тональные средства с маслами, гиалуроновой кислотой с сатиновым или сияющим финишем. Она пояснила, что кремы убирают шелушения и возвращают коже комфорт.

Эксперт рассказала, что комбинированный тип кожи лучше всего чувствует себя с балансирующими текстурами с сатиновым финишем: они не перегружают, но и не оставляют ощущения сухости. А для проблемной кожи Андронова посоветовала некомедогенные средства с легким "дышащим" покрытием - они корректируют цвет лица, но не создают тяжелого слоя.

Визажист отметила, что на выбор тонального крема часто влияет и образ жизни: если девушка много времени проводит в офисе с кондиционерами и отоплением, кожа страдает от обезвоживания. По ее словам, в таких условиях идеально подойдут увлажняющие BB- и CC-кремы с уходовыми компонентами.

Для стойкости и простоты обновления покрытия Андронова рекомендовала матирующие средства или тональные стики.

"Важно учитывать свои привычки в уходе: если у вас полноценный увлажняющий ритуал, кожа выдержит стойкий тон, а если уход минимален, лучше выбирать формулы с дополнительными ухаживающими ингредиентами", - пояснила эксперт.

Андронова заявила, что осенью лучше выбирать жидкие и кремовые формулы с маслами (ши, жожоба, арганы и т.д.), гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами (центеллы, авокадо, алоэ и т.д.).

"Оптимальными текстурами на осень становятся легкие жидкие средства, тональные бальзамы и сывороточные формулы с ухаживающими свойствами. Кушоны, флюиды, BB- и CC-кремы тоже прекрасно подходят: они дают легкое сияние и позволяют быстро освежить макияж в течение дня", - рассказала эксперт.

Визажист отметила, что слишком плотные матовые текстуры лучше отложить до теплого времени года: они подчеркивают сухость и забиваются в поры.

Тем, кто не хочет менять привычное тональное средство осенью, она посоветовала добавить к крему немного увлажняющей сыворотки или масла, чтобы сделать покрытие более "живым". Также Андронова призвала использовать влажный спонж или кисть: средство распределяется тонко и естественно, без эффекта маски.

