Раскрыт неочевидный секрет долгого и счастливого брака

Социолог, профессор Гарварда и писатель Артур С. Брукс назвал неочевидный секрет долгого и счастливого брака. Его мнение приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самым частым заблуждением о браке Брукс назвал утверждение, согласно которому семьи разваливаются, если супруги не занимаются сексом. Он уточнил, что влечение - это важная часть отношений, однако постоянное чувство влюбленности и страсти зачастую приносит больше проблем, так как создает излишнюю напряженность в отношениях.

Настоящим секретом удачного брака специалист считает дружбу и ощущение товарищества между партнерами. "В серьезных, долгосрочных отношениях именно это и делает людей по-настоящему счастливыми", - утверждает он.