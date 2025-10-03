3 октября 2025

Супруги оказались способны «заражать» друг друга психическими расстройствами

Международная группа ученых обнаружила, что одинаковые психические расстройства у супругов встречаются совместно гораздо чаще, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных о здоровье пяти миллионов пар на Тайване. Также в работу была включена информация более чем о миллионе семейных союзов в Дании и Швеции. Исследователи находили информацию о психиатрических диагнозах в национальных реестрах здравоохранения, а затем анализировали вероятность совпадения проблем с психикой у мужей и жен.

Работа показала: корреляция наблюдаются сразу по девяти видам психических заболеваний, при этом такой эффект сохраняется на протяжении нескольких поколений. При этом закономерность оказалась одинаковой в разных странах, что свидетельствует о ее универсальном характере.

Авторы работы подчеркивают, что схожесть психических состояний у партнеров может способствовать росту распространенности других заболеваний, усиливать риск сопутствующих диагнозов и влиять на интерпретацию роли генетики. Эти данные, по мнению специалистов, необходимо учитывать при разработке стратегий профилактики и методов терапии психических расстройств.


