Меган Маркл высмеяли за съемку в широкой шляпе - ФОТО

Герцогиню Меган Маркл высмеяли за съемку в широкой шляпе.

Как передает Day.Az, снимки и комментарии появились в Instagram.

Меган Маркл позировала в желтой рубашке и большой соломенной шляпе. Однако пользователи соцсетей не оценили выбор аксессуара.

"Незнайка на Луне", "Очень странный выбор шляпы", "Какой ужас", - написали они.

10 сентября в Лондоне прошла первая за 19 месяцев личная встреча принца Гарри с королем Великобритании Карлом III. Они увиделись в Кларенс-хаус - вестминстерской резиденции членов королевской семьи. Встреча продлилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием.