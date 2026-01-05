Косметолог дала советы по восстановлению кожи после новогодних праздников

В период новогодних каникул на состояние кожи влияют сбившийся сон, праздничное питание и неблагоприятные условия окружающей среды. В результате она может выглядеть менее свежей, терять влагу, реагировать отечностью и повышенной чувствительностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, о том, как помочь коже восстановиться после праздничного стресса, рассказала "Известиям" косметолог, основатель и ведущий преподаватель учебного центра "КосметПросвет" Наталья Моисеенко.

"Конечно, коже не требуется агрессивное "очищение от токсинов". После праздничного периода ее основная задача - восстановить барьерные функции и поддержать естественные процессы регенерации, которые в условиях холода и стресса физиологически замедляются", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, оптимальным вариантом считаются деликатные очищающие продукты с нейтральным уровнем pH, не нарушающие липидный слой.

Также вторым важным этапом является увлажнение, добавила Моисеенко. Даже если ощущение сухости выражено слабо, кожа часто страдает от скрытого обезвоживания из-за отопления и холодного воздуха. В этом случае рекомендуются средства с гиалуроновой кислотой, глицерином и церамидами, которые помогают восстановить водный баланс и снизить чувство стянутости. Перед длительными прогулками на морозе специалисты также советуют дополнительно защищать кожу лица и рук плотными кремами, создающими барьер от ветра и холода.

Особое внимание после праздников косметолог рекомендовала уделить поддержке кожного барьера. В этот период кожа нередко становится более реактивной, что проявляется покраснением и дискомфортом. Необходимо выбирать уход с успокаивающими компонентами, такими как пантенол, ниацинамид и растительные экстракты, а использование потенциально раздражающих активных ингредиентов временно сократить.

"Отдельного внимания заслуживает образ жизни. Полноценный сон, достаточное потребление воды и умеренность в питании напрямую отражаются на состоянии кожи. Именно эти факторы поддерживают внутренние механизмы восстановления - через лимфатическую систему и процессы клеточного обновления", - сообщила Моисеенко.

Она заключила, что "зимний детокс" - это не разовая процедура, а выстроенная стратегия ухода. Физиологичный и спокойный подход помогает коже восстановиться после праздничной нагрузки и адаптироваться к сезонным условиям без лишнего стресса и агрессивных вмешательств.