6 октября 2025

6 октября 2025 17:00

Как справиться с выгоранием на работе?

По данным консалтинговой компании Robert Half, 36% сотрудников в этом году сообщили о выгорании на работе, а треть признались, что чувствуют себя хуже, чем год назад. Экономист и эксперт по рынку труда Мэри Дэвис объяснила, как проявляется профессиональное выгорание и что может с ним помочь. Об этом сообщает Tufts University, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По классификации Всемирной организации здравоохранения выгорание - это профессиональное явление, которое определяется по трем ключевым признакам. Первый - хроническая усталость, ощущение истощения. Второй - отчуждение от работы, когда профессия перестает казаться значимой и приносить удовлетворение. Третий - снижение эффективности: человек становится менее продуктивным, иногда резким и даже агрессивным в общении.

"У медсестры, которая переживает выгорание, может появиться склонность повышать голос на пациента. В других профессиях это может выражаться в резком обрыве деловой беседы или грубости к коллегам. В любом случае снижается эффективность работы", - отметила Дэвис.

К факторам риска относятся переработки, нерегулярные графики и низкий уровень контроля над собственной деятельностью. Особенно тяжелым считается сочетание высокой нагрузки и отсутствия независимости в принятии решений. По словам Дэвис, бороться с выгоранием эффективнее всего на уровне компаний и организаций.

"Это должно быть не только задачей конкретного человека - изменить культуру труда на предприятии гораздо полезнее, чем предлагать отдельные "индивидуальные" решения", - добавила она.

В качестве примера эксперт приводит сферу здравоохранения: чтобы снизить нагрузку на медсестер, больница может изменить кадровую политику и стабилизировать график. Более предсказуемое расписание и достаточный отдых позволяют существенно сократить риск выгорания.

Если же структура организации остается прежней, единственным способом борьбы с хроническим стрессом становится смена должности или места работы. На личном уровне, считает Дэвис, помогают только временные меры - здоровый образ жизни и поиск новых задач в пределах той же компании.


