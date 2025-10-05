Названы главные ошибки при выборе одежды на собеседование в офис

Психолог Джордж Сик и специалист по дресс-коду Джулиан Нельсон назвали главные ошибки при выборе одежды на собеседование.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует The Sun.

В первую очередь эксперты отметили белую одежду, поскольку она ассоциируется с работой в больнице, а не в офисе. Кроме того, на ней могут быть видны пятна.

Собеседники издания также посоветовали не надевать на встречу с потенциальным работодателем вещи со сложными узорами и яркими принтами. Вдобавок они рекомендовали отказаться от неудобной обуви и кроссовок. "Отполированная и правильно подобранная обувь сигнализирует о готовности кандидата", - пояснил Нельсон.

Также на собеседование не стоит надевать длинные серьги, массивные кольца и умные часы. Последний аксессуар, по словам экспертов, создает впечатление, что будущий работник не до конца вовлечен в беседу с руководством.

В заключение Сик и Нельсон упомянули набитую различными вещами сумку. "Выпуклая грязная сумка намекает на наличие дезорганизации у человека", - уточнил Нельсон.