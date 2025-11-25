Ученые раскрыли, какие люди наиболее склонны к изменам

Ученые из Стамбульского университета Коч выяснили, что желание молодых людей изменить партнеру формируется под влиянием семейного опыта, личного типа привязанности и уровня близости в текущих отношениях. Исследователи проанализировали данные 280 участников в возрасте от 18 до 30 лет, состоявших в отношениях дольше года, чтобы понять, какие факторы усиливают готовность к измене. Работа опубликована в журнале The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из ключевых факторов оказалась родительская неверность. Почти половина участников сообщила, что хотя бы один из родителей имел внебрачную связь, чаще всего речь шла об отцах. Молодые люди обычно узнавали об этом в подростковом возрасте - примерно в 13 лет, когда формируется собственное представление о доверии и романтической привязанности. Те, кто сталкивался с подобным опытом, демонстрировали более высокие намерения изменить партнеру. Авторы считают, что этот механизм может отражать межпоколенческую передачу моделей поведения: ранний опыт предательства делает измену более "нормализованной" и подрывает базовое доверие.

Главным индивидуальным предиктором оказался собственный опыт измен. Те участники, которые уже обманывали партнеров ранее, значительно чаще сообщали о готовности сделать это снова. При этом пережитая измена со стороны бывшего партнера не увеличивала склонность к неверности, что, по словам авторов, подчеркивает важность собственных решений, а не только травматического опыта.

На роль сыграли и особенности привязанности. Люди с выраженной избегающей привязанностью - те, кто избегает эмоциональной близости и стремится сохранять независимость - чаще демонстрировали намерение изменить. Авторы предполагают, что измена в таких случаях воспринимается как способ держать дистанцию и не позволять партнеру "слишком приблизиться". Напротив, тревожная привязанность, связанная со страхом быть покинутым, значимой связи с намерениями к измене в этой выборке не показала.

Интимность в отношениях выступила защитным фактором. Высокий уровень эмоциональной и сексуальной близости снижал вероятность того, что человек будет задумываться о романе на стороне. Там, где потребности в близости удовлетворены, мотивация искать подтверждение собственной значимости вне пары уменьшается.

Мужчины в некоторых моделях демонстрировали более высокие намерения к измене, чем женщины, однако после учета других переменных - привязанности, семейного опыта и истории отношений - влияние пола ослабевало.

Авторы подчеркнули, что опыт семейного предательства или прошлые собственные ошибки не определяют судьбу отношений. По их словам, ключевую роль играет качество близости в паре: именно эмоциональная открытость, честный разговор о потребностях и понимание друг друга помогают снижать риски и формировать устойчивые, доверительные связи.