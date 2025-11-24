У антидепрессантов выявили неожиданный полезный эффект

Принимающие антидепрессанты люди реже сталкиваются с заболеваниями пародонта, в особенности с тяжелыми формами болезни. К такому выводу пришли ученые из мадридского Университета Комплутенсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в Journal of Periodontology.

Специалисты проанализировали данные о здоровье почти 10 тысяч участников американского исследования NHANES за 2009-2014 годы. Согласно принятым классификационным стандартам, умеренный пародонтит был выявлен у 35,3% респондентов, тяжелый - у 11,1%.

При заболеваниях пародонта поражаются ткани, окружающие и поддерживающие зубы: десны, корень и шейка зуба, периодонтальная связка и альвеолярная кость. Самыми частыми патологиями выступают гингивит - обратимое воспаление десен (обычно вызванное накоплением зубного налета) и пародонтит, который сопровождается постепенным разрушением нескольких типов тканей.

Сопоставив медицинские данные с информацией о приеме антидепрессантов, исследователи обнаружили снижение риска развития пародонтита по большинству ключевых критериев. При этом именно тяжелые формы заболевания встречались существенно реже среди тех, кто принимал препараты.

Авторы отмечают: ранее клинические наблюдения указывали на подобную связь, но теперь ее удалось подтвердить документально. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, однако уже сейчас результаты позволяют по-новому взглянуть на взаимосвязь психического здоровья и состояния полости рта.