24 ноября 2025

24 ноября 2025 10:57

Психолог назвала способ избавиться от нездоровых отношений

Психолог Юлия Винокурова рассказала, как разорвать порочный круг нездоровых отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" специалист объяснила, что чувство одиночества возникает не из-за отсутствия пары, а из-за внутренней пустоты. Она отметила, что если человек болезненно переживает одиночество, значит, у него есть незакрытые потребности, которые он пытается переложить на других. Ожидание, что партнер "сделает жизнь ярче", по ее словам, приводит лишь к разочарованию - источник счастья нужно искать в себе.

Специалист подчеркнула, что человек, который всё время "просит" внимания или поддержки, чаще привлекает манипуляторов или тех, кто сам испытывает дефицит - в итоге сталкиваются два эмоционально ненасыщенных человека. Поэтому важно учиться закрывать свои потребности самостоятельно и создавать такую жизнь, в которой хорошо и спокойно самому. Тогда, считает психолог, рядом появится зрелый и осознанный партнер.

В завершение она посоветовала не ждать, что кто-то придет и решит проблемы, а уделять время хобби, спорту, друзьям и путешествиям - становиться тем человеком, которого хочется встретить.


