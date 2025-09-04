4 сентября 2025

4 сентября 2025 16:45

Какие дизайны маникюра не стоит делать этой осенью?

Этой осенью в маникюре не стоит сочетать сразу три-четыре разных дизайна, например, френч с блестками и наклейками, потому что это будет смотреться перегруженно.

Как передает Day.Az, об этом kp.ru рассказала эксперт по дизайну и оформлению ногтей Кристина Львова.

"Уже не актуален дизайн под названием "объемный свитер" - несколько лет назад его выполняли с использованием акриловой пудры. Кроме того, обилие страз в маникюре, а также использование наклеек и стикеров с фразами, уже считается устаревшим", - добавила эксперт.

По ее словам, в тренде будут натуральность и умеренная длина ногтей. Она посоветовала выбирать форму, которая будет гармонировать с руками. Так, четкий квадрат подойдет почти всем, длинные ногти - только обладательницам крупных рук. Львова также порекомендовала обратить внимание на "baby-длину" - максимально короткие ногти, которые сделают руки аккуратными и элегантными. 


