8 августа 2025

8 августа 2025 10:18

Химик предупредил об угрозе рака при неправильном хранении кремов

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что некоторые крема при неправильном хранении, оставлении на солнце способны наносить серьезный вред здоровью, в том числе вызывать такие онкологические заболевания, как миелома и лимфома Ходжкина, передает Day.Az.

В первую очередь это касается препаратов с бензоила пероксидом. Они часто используются для лечения акне. По словам Дорохова, данное вещество крайне нестабильно при высоких температурах и под воздействием ультрафиолета. Бензоила пероксид начинает разлагаться, образуя бензол, который может спровоцировать онкологию уже через несколько часов нахождения под прямыми лучами солнца.

Также чувствительны к теплу средства с ретинолом и его компонентами. Под воздействием света и тепла они быстро теряют активность, а продукты их распада могут вызывать негативные кожные реакции. Как пишет Lenta.ru, то же касается и витамина С в чистой форме. Следить следует и за солнцезащитными средствами, так как высокие температуры могут нарушить их структуру.


