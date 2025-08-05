Психолог поделилась главным правилом внешней привлекательности человека

Часто люди, особенно женщины, пытаются быть привлекательными, однако пока человек не сможет прийти в гармонию с собой, добиться этого будет очень сложно.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.ru" рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

Психолог назвала гармонией с собой способность человека быть в контакте со своими чувствами и умение их принимать, а не скрывать.

"Нервная система передает настроение через микродвижения, осанку, мимику, голос. Если внутри человек испытывает тревогу, самокритику или подавленность - это сразу считывается окружающими на невербальном уровне, даже если снаружи идеальный макияж, прическа, строгий дорогой костюм или платье", - отметила Турлаева.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на психофизиогномику, поскольку именно через мимику, напряжение в лице и даже по взгляду можно понять, когда человек пытается скрыть или подавить свои чувства и эмоции.

Также Турлаева посоветовала позволять себе проживать подавленные чувства, чтобы становиться увереннее в себе.